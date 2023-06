Kunstifestival "Ma ei saa aru" täidab Telliskivi Loomelinnaku helikunstiga

"Helikunst, mis asub kaasaegse kunsti kontekstis endiselt veel üsna äärealal, on ääretult põnev ja kohati ka poleemiline meedium. Festivali ajal arutleme, mis vahe on muusikal ja helikunstil ning milline on meie kuulamise kultuur," sõnas festivali peakorraldaja Bianka Soe.

Festivalil toimub kolm arutelu helikunsti ning kaasaegse kunsti teemadel. Festivali avab vestlusring "Miks? Kes? Kus? Heli, muusika ja helikunst", kus saavad sõna Liisa Hirsch, Roomet Jakapi ja Raul Keller. Vestlust modereerib Maarin Ektermann. Urmas Vaino juhtimisel vestlevad Natalie Mets, Kaupo Kikkas ja Silver Sepp festivali teisel päeval kuulamise kunstist ja kultuurist. Viimases vestluspaneelis "Helist väljas ehk kuulsad katsed kuulmisväljas" vaadeldakse helisid läbi teaduse prisma. Mõttevahetuses osalevad Andrus Aaslaid ja Maarja Merivoo-Parro ning seda juhib Andrus Laansalu.

Laupäeval leiavad Telliskivi Loomelinnaku õuealal aset mitmed performance'id – üles astuvad Kiwa, Gregor Kulla projektansambel ja Hello Killu. Omalaadseid jalutuskäike ehk helide skautimisi viivad läbi luuletaja Sveta Grigorjevaga ja kunstnik Marko Mäetamm. Pärastlõunal astub lavale Silver Sepp. Samuti toimuvad erinevad töötoad ja turg.

9. ja 10. juuni õhtul leiab aset helide programm F-hoone Mustas saalis. Reedesel "Erinevate helide õhtul" astuvad üles Theodor Sink (ERSO), Roomet Jakapi, Tõnu Tubli Reworks, Kitty Florentine ja DJ Renzo van Steenbergen.

Sügavalt on helikunstist mõjutatud laupäevane "Arusaamatu muusika õhtu", mille programmi on kokku pannud Üle Heli festivali kuraator Aivar Tõnso. "Arusaamatu muusika õhtul" astuvad üles Jung An Tagen, Junk DNA, Tehis (Alo Allik), Tencu/eleonora, Algorütmid ja Murmer (Patrick McGinley).

Festivali eel avati Telliskivi Loomelinnakus kaks helikunsti näitust. Loomelinnaku Rohelises saalis on väljas eesti helikunstnike näitus "Sõna saab heli". Näitusel kohtuvad kunstnikud Erik Alalooga, Katrin Enni, Liisa Hirsch, Raul Keller, Mari-Liis Rebane, Sten Saarits ja Taavi Suisalu, et anda sõna helidele, mis on sündinud helide märkamise ja neile tähenduse andmise kogemusest. Näituse kuraator on Aivar Tõnso.

Teine helikunsti näitus on koha sisse seadnud seni külastajatele suletud olnud endise tootmishoone ehk B-hoone koridoris, kuhu saksa kunstnike duo Martin Recker ja Paul Hauptmeier on loonud 60-meetri pikkuse helikunsti installatsiooni "Aja rajad". Mõlemad näitused jäävad külastajatele avatuks 30. juulini.

Samuti on sellel aastal kunstifestivali ja Elektron.art koostöös valminud kuus taskuhäälingu osa, mis keskenduvad festivali fookusteemale, avades helikunsti erinevate nurkade alt, viies kuulaja helisid skautima ning viimaks sukeldudes ka festivalimelusse.