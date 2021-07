Nädalavahetusel toimub Telliskivi Loomelinnakus kunstifestival "Ma ei saa aru"

Sel nädalal toimuva kunstifestivali "Ma ei saa aru" raames saab Telliskivi Loomelinnak omale üle neljakümne uue tänavakunsti töö. Esmakordselt toimuva festivali eesmärgiks on tänavakunsti inimestele lähemale tuua ning julgustada neid seda julgemalt analüüsima.

"Meie proovime siis seda arusaamatut nii-öelda positiivses suunas lükata, julgustada inimesi ja öelda, et see on täiesti loomulik, kui sulle tundub, et sa ei saa mõnest asjast aru, et sa ei taju või ei taba tihti mõne kunstiteose essentsi," ütles festivali peakorraldaja Bianka Soe. "Oma festivali raames me siis proovimegi luua neid sildu ja erinevaid võimalusi luua, kuidas tuua inimesi kunstile lähemale."

Festivali jooksul valmib teoseid nii kogenud kui ka alles alustavate Eesti tänavakunstnike sulest. Lisaks osalevad festivalil kunstnikud Venemaalt, Valgevenest ja Tšiilist.

"Ma ei ole tegelikult väga pikalt maalinud, seega ma otsustasin, et see on hea võimalus just siin piirkonnas seda uuesti teha," rääkis tänavakunstnik Izak One. "Mul tegelikult on juba mõni töö Telliskivis ja mulle väga meeldib siin. See piirkond on väga põnev. Ma arvan, et see on olnud väga hea võimalus ja on tore, et nad toetavad selliseid suuri üritusi kus osaleb palju lahedaid kunstnikke."

Festivali raames toimuvate vestlusringide, töötubade ja giididega jalutuskäikude abil, loodavad korraldajad külastajate suhtumist kunsti natukenegi sõbralikumaks muuta.

"Ma loodan, et nad veedavad siin mõnusasti aega ning saavad selliseid toredaid kunstiimpulsse ja seda võib-olla ise üldse tabamata," ütles Bianka Soe. "Me soovimegi seda kõike teha hästi mänguliselt, et see mõjuks nagu tarkuse pähe panemine. Me ju loomegi hästi palju võimalusi, et kes tahab rohkem kuulata teoreetilist poolt, siis on see võimalus olemas ja kes soovib jällegi kätt külge panna, saab osaleda töötubades."