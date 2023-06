Müürilehe noorte filmikriitikute konkursi võitis Piia Õunpuu

"Nägime paljudes tekstides tugevat alget ja huvitavat häält, mis vajab arenemiseks aega ja ruumi," kinnitas žürii esinaine Sanna Kartau ja lisas, et otsustavaks said filmi kontekstualiseerimine, kaasakiskuv kirjutamisstiil ning värske ja mitmekülgne analüüs. "Nende tekstide lugemine võib äratada aukartust, mis võimaldab lugejal autori tarkusi kõrva taha panna, mõni võib hoopis õlgu kehitades öelda, et tema oskaks paremini aga väga tore, tee järgmisel aastal järele!"

Tänavusse žüriisse kuulusid lisaks filmikriitikute konkursi eelmise aasta võitja Rasmus Kuningas, ERRi kultuuriportaali vastutav toimetaja ja 2022. aasta parim filmiajakirjanik Kaspar Viilup ning PÖFFi programmikoostaja Elise Jagomägi.

Konkursi esikoha pälvis Piia Õunpuu arvustusega "Trooja hobune Metropolitani muuseumis" filmile "Kõik see ilu ja verevalamine", teisele kohale jäi Maara Parhomenko arvustusega "Ma pole sulle seda öelnud, aga ma olen su üle uhke" filmile "Slaalom" ning kolmanda koha vääriliseks tunnistati James Arney arvustus "Miks loojad võivad ja vahel peavad oma loomingut ümber kirjutama" filmile "Matrix: ülestõusmine".

Konkursi kõige noorem arvustaja oli 13-aastane, kõige vanem 43-aastane, keda tunnustab Müürileht ka aastatellimusega.