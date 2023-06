Endla küünis esietendub Edward Albee "Merrevaade"

Endla teatri küünis esietendub neljapäeval Edward Albee "Merrevaade", mille lavastaja on Märt Pius (Tallinna Linnateater).

Autor Edward Albee'le teise Pulitzeri preemia toonud "Merrevaade" on lugu armastusest ja abielust.

Lavastaja Märt Piusi sõnul kõnetas teda väga selle tegelastepaari pika armastuse teekond ja see, kuhu nad lõpuks välja on jõudnud. "Lugedes seda näidendit kordi ja kordi, oli selles midagi, mis tekitas uudishimu seda materjali rohkem lahti harutada ja enda jaoks veel elusamaks tuua," sõnas lavastaja. "Ainuke viis ta nii-öelda päris elusaks tuua oligi leida head näitlejad ja teater, kus seda teha ja siis anda talle lavaline vorm."

Lavastuses mängivad Jaan Rekkor, Karin Tammaru, Jane Napp ja Karl-Andreas Kalmet. Kunstnik on Neoon Must, tõlkijad Sandra Linnutaja ja Anne-Ly Sova, muusikaline kujundaja Siim Rohtväli ja valguskunstnik on Margus Vaigur.