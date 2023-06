Animatsioon "Elementaarne" on kogunud Eesti kinolevis üle 13 000 külastuse

Pixari uus animafilm "Elementaarne" hoiab endiselt Eesti kinotabeli esikohta, kahe nädalaga on linateos kogunud 13 906 kinokülastust.

Ka tabeli teiselt kohalt leiab animatsiooni: neljandat nädalat on tabelis "Ämblikmees: üle kogu multiversumi", mis on kogunud 31 453 külastust. Kolmandalt kohalt leiab kassahiti "Transformerid: elukate tõus", mis on kolme nädalaga kogunud 13 853 külastust.

Ühtki uut tulijat seekordsest tabelist ei leia, kuna jaanipäevanädalal ei jõudnudki Eesti kinolevisse ühti värsket linateost.