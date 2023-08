Keelesäuts. Lepp on värava lappes

Lause lepp on värava lappes võib tähenduse poolest mitme kavala konksuga olla. Mis või kes on lepp ning mida ta värava juures teeb? Kõigepealt lepp, mille kohta arvaks, et eks see üks meie mail tavapärane lehtpuu ole. Lappes olemine toob meelde kenasti kokku pandud ehk lapatud asju, olgu selleks siis kuivamast võetud pesu või köis. Leidub ka infokild Pärnu-Jaagupi murrakust, kus männa lappes olemine tähendab männipuu ladvas olemist. Lepapuuga aga üks või teine lappes olek kokku ei passi.

Lause tõelise tähenduseni aitab jõuda Saare-, Hiiu- ja Muhumaa murdekeele tundmine. Lepp, omastavas käändes lepu, on murdeandmeil meie suursaartel tähendanud nii lepakoore värvi kui ka seda karva hobuseid. Hobuste kohta öeldi Kihelkonna murrakus, et müisi lepu ää ning ostsi körvi jälle ning Mustjalal, et need lepud obused olid ead jooksu obused. Värvi seletati Jaani murrakus nii, et lepp oo ele kollakas punane, ta pole körb, ta pole punane koa. Lepakoortega värvimist kutsuti saartel sõnaga lepitama, mandril Viru-Nigulas ja Viru-Jaagupis ka leppama. Ants Viires ja Mall Hiiemäe on esile toonud, et värvi algupäraks on lepapuu punakas mähk ning selle värvi tõttu on lepp saanud nii punaka värvi kui vere sünonüümiks, lepapuu ise aga maagilise mõjuga puuks. Saartelt ning Viru rannikult ongi üles kirjutatud, et lepp on veri, üldjuhul kalast või hülgest rääkides, näiteks Kuusalus kala juokseb leppä. Ka omadussõna lepane üheks tähenduseks on verine: Kihelkonnal öeldi, et kui kala lepane on, siis saab neid veel. Sama ehk verist tähendab Martna lepälene: käsi na lepälene.

Lappes aga on sõna, mille abil kirjeldatakse millegi kõrval või juures asumist. Näiteks öeldi Saaremaa murrakuis, et lihab seisab ukse lappes, ukse samba nöjal ja et kett oli seal värava lappes aja peal. Katuse lappes tähendab maast katuse najale toetamist. Hiiumaalt on näited, et akna lappes ämbrigu vörgud jälle ning seina lappes oli ase.

Kokkuvõttes selgus sellest jutust, et värava kõrval seisab lepakoore karva hobune.