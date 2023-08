Reedel toimub Tallinnas ühepäevane noorte kultuurifestival Kultuuriöö

25. augustil algav Kultuuriöö alapealkirjaga "Noorte päralt on maailm" täidab kogu päeva noorte poolt korraldatud kontsertide, ekskursioonide, õpitubade, etenduste, näituste ja aruteludega.

Festivali programm ulatub Vanalinnast ka Piritale ja Lasnamäele. Kava hõlmab endas Pirita-Kose noortefestivali, kus saab osa võtta teaduskatsetest, tänavakunsti ja tantsu töötubadest ning tegeleda ekstreemspordiga. Kell 19.00 algab Lindakivi Kultuurikeskuses filmiseanss "Minu elu koomikuna".

Telliskivis Terminali plaadipoes toimuvad arutelupaneelid: kell 17.00 teemal "Noored keskkonnahoiust ja ööbussiliinidest" ja kell 18.30 "Ööelu - mida võtta, mida jätta?".

Kell 19.00 toimub klubis Uue Laine Ruutu10 improkomöödia etendus "Mis mõttes?". Fotograafia huvilistele on avatud On the Edge festival Okapi Galeriis.

Vanalinnas kõlab õhtu läbi muusika. Kell 16.00 algab Eesti Puuetega Inimeste Kojas galakontsert "Meie Muusika". Kell 19.30 saab tantsida Tallinn Swing Dance Society juhendamisel Lindy Hopi Harju kohviku terrassil. Uisumäel, Raekoja platsil, Taani kuninga aias ja Harjumäel astuvad üles muusikud ja DJ-d, muuhulgas esineb Modulshtein, keelpillikvartett Lõõm, saksofonist Nikita Korzoun ning õhtu lõpetab popbänd Gram-Of-Fun.

Festivali põhiprogramm on kõigile tasuta.