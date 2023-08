Kogo galerii esitleb kunstimessil Viennacontemporary Laura Põllu uusi teoseid

Installatsioonis "Olemise viisid" osutab Laura Põld julgelt katsumustele, mis kimbutavad inimkonda seninägematute üleilmsete kriiside ajastul. Kunstniku kinematograafiline ja maakarva omailm koosneb futuristlikest, fantastilistest ja samas kummaliselt tuttavatest esemetest ja skulptuuridest – keraamikast ja maalilistest bioplastilehtedest. Põld keskendub oma kunstis inimeseülese hoole teemale, ta tegeleb nn nurjatute probleemidega, mis on nii keerukad, et sageli puudub neile lahendus. Lihtsate vastuste asemel on Põld loonud paiga, kus võimalike lahendusteede üle mõtiskleda.

Viennacontemporary on Austria tunnustatuim rahvusvaheline kunstimess, sel aastal osaleb seal 61 galeriid 19 riigist. Uutele talentidele pühendatud kureeritud sektsioonis Zone1 osalevad oma isikuväljapanekuga kümme kunstnikku, kes elavad, töötavad või on õppinud Austrias. Sel aastal kureerib näitust Francesca Gavin, kelle kuraatorikontseptsioon "Hall ala" ("The Grey Area") keskendub nüansikäsitlusele ning kunstnikele, kes esindavad kaasaegses kunstis avaramaid arusaamu identiteedist, tähendusest ja esteetikast.

Viennacontemporary mess toimub 7.–10. septembril Austrias Viinis Kursalon Wieni saalis. Mess on publikule avatud 8.–9. septembril kell 13–19, 10. septembril kell 13–18. Kogo galerii väljapanek asub kureeritud sektsioonis Zone1.

Kogo galerii on kaasaegse kunsti galerii Tartus, mis keskendub eeskätt noorema põlvkonna kunstnikele, täna esindab galerii kaheksat Baltimaade kunstnikku. Galerii hiljutiste ja eesootavate rahvusvaheliste kunstimesside nimistus on Viennacontemporary (2023), Liste Art Fair Basel (2021, 2022, 2023), Art Brussels (2023), Around Video Art Fair (2022) ja teised.

Laura Põld on õppinud Eesti Kunstiakadeemias keraamikat, Tartu Ülikoolis maalikunsti ning Linzi Kunsti- ja Disainiülikoolis skulptuurikontseptsioone ja keraamikat. Põld on Eesti Kunstiakadeemia installatsiooni ja skulptuuri osakonna külalisdotsent. Kunstnik on pälvinud mitmeid auhindu ja stipendiume, näiteks Eesti Kultuurkapitali aastapreemia (2014), Köler Prize'i peaauhinna (2016), Eesti Kultuurkapitali peapreemia (2018), ISCP New Yorgi residentuuriprogrammi stipendiumi (2019) ja Claus Michaletzi preemia (2021). Laura Põllu teosed on sellistes kunstikogudes nagu Bayreuthi Kunstimuuseum, Euroopa Kekspanga kunstikogu Frankfurdis, Eesti Kunstimuuseum, Tartu Kunstimuuseum, Zuzānsi kunstikogu Lätis, Gmundeni Keraamikamanufaktuuri kogu Austrias ja Mark Rothko Keskus Daugavpilsis Lätis.