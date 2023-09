Arvustus. DeLulu linnatulede vaib

DeLulu esimese kauamängiva "Lolla" puhul on tegu päris viisaka debüütalbumiga, mis pole tegelikult üllatav, kuna bändiliikmed Inga Tislar, Mairo Marjamaa ja Taavi Paomets ei tee Eesti muusikamaastikul kindlasti mitte esimesi samme. Üheskoos on aga valmis saadud R&B-st ja elektroonikast tilkuv dreamy lugude põimik.

Tegu on sellise albumiga, mille paneks autoga öises linnas sõites taustaks mängima. Vaib oleks garanteeritud. Tuleb vaid oodata, millal Viru ristmik valmis saab. Sellisel juhul ei maksa autovabast Tallinnast küll unistada, sest deLulu albumit kuulates teeks kõik linnatulede vilkudes üksilduse romantikat või õigemini langeks mingisse meditatiivsesse eksistentsiaalsesse olekusse. Selline linnapop, lihtsalt hõljud kõrghoonete vahel.

Alguses eriti keskendumata kuulates tundus, et siit albumilt ei oskagi nagu ühtegi lugu eraldi välja tuua. Kõik lood moodustavad küllaltki ühtse massi. See oli võib-olla veidi ennatlik järeldus, sest jah, selline üldine energiatase on albumil küllaltki pidev ilma suuremate kõikumisteta, kuid siiski võib eristada rohkem ladinapärasemaid rütme, näiteks kohe esimese loo "Fo Me" puhul. Vahel jällegi sellist uduvinest ja summutatud vaporwave'i – eriti loos "Human In Me" – ja siis ka kosmose-jazz'i, lugusid, mida kujutaks kõlamas animesarjas "Cowboy Bebop". Selline kooslus tekitab kohati veidrat nostalgiat millegi suhtes, mille puhul ma olen kindel, et ma pole seda tegelikult ise kogenudki.

Laulusõnad sulandusid minu jaoks meditatiivsesse massi, pigem nautisin siin Tislari õhulist ja pehmet tämbrit. Albumi nimiloos "Lolla" kõlab segu slaavi ja inglise keelest. Oma keelelise diletantlikkuse tõttu ei julge ma pakkuda, kas tegu võib olla ukraina keelega või mitte. Üleminek ühelt keelelt teisele oli väga sujuv, mõjudes veidi nagu võte, mida k-pop'is harrastatakse, laulda vaheldumisi nii korea kui ka inglise keeles.

Lõpulugu, milleni juhatab kuulaja lühike interlude mõjub aga kui James Bondi algustiitrite lugu, mis tõmbab energia maha ja peaks kuulaja justkui lunastama, ilusti teki sisse pakkima ja pärast pikka sihitut autoga linna vahel tiirutamist "head und" soovima. Kõik on hästi, sa jõudsid tervena koju.