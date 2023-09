Viimsi Artiumis avati August Künnapu maalinäitus "Waiting for the Sun"

Viimsi Artiumi kaasaegse kunsti galeriis on avatud August Künnapu maalinäitus "Waiting for the Sun", mis koondab kunstniku viimase kuue aasta tööde paremiku.

Värske näituse keskmes on August Künnapu kolm maaliseeriat: "Perepildid", "Neli elementi" ja "Vibukütt 1-3". Seeriaid täiendavad värviküllased argielu stseenid.

"Siin on maa, vesi, õhk ja kui vaataja tahab teada, kus on neljas element, siis ma ütlen, et tuli on vaataja südames," tutvustas Künnapu "Nelja elemendi" seeriat.

Näitus on mõnes mõttes ka ood Künnapu lapsepõlvele, sest just vanades sõjaväe kütusemahutites, millest ühte on praegune galerii ehitatud, käis ta lapsena sõpradega mängimas. Ka näituse nimi "Waiting For The Sun" tuleneb kunstniku lapsepõlveaegse lemmikbändi The Doorsi albumi pealkirjast.

"Kui ma näitusi teen, siis alati lähtun ruumi iseloomust," tõdes Künnapu, lisades, et tema arvates antud näitusele ei sobinud näiteks kahemeetrised tööd. "Tundsin, et on vaja ringikujundit ja see sama mainitud perekonnaseeria on ideaalne sellesse ruumi."

Galerii teisel korrusel saab vaadata Mait Vaigu lühifilmi Künnapu hiljutisest retrospektiivnäitusest "Le Soleil De Ma Vie" Kadrioru Plazas. Näitus jääb avatuks 12. novembrini.