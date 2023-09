Praha telefestivali Grand Prix võitis film, mille peaosas Mirjam Mesak

Äsja lõppenud rahvusvahelisel muusikafilmide festivalil Golden Prague võitis Grand Prix Saksamaa muusikafilm "Orphea in Love" (Armunud Orphea), milles peaosas astus üles Eesti sopran Mirjam Mesak.

2022. aastal valminud filmi režissöör Alex Ranisch on loonud fantaasiaküllase ja ootamatute süžeekäikudega linateose iidse müüdi ainetel, mis pälvis nii žürii kui publiku vaimustunud vastuvõtu. Oma tänukõnes ütles filmi režissöör Alex Ranisch, et auhind on tunnustus kõigile neile, kes ei kartnud riskida ja tema pööraste ideedega kaasa tulid.

Tänavu 60. korda toimuv Golden Prague on Euroopa kõige pikaealisem telefestival. Lisaks valdkondade ülesele peaauhinnale, jagatakse preemiaid kolmes kategoorias, pärjates neid Tšehhi Kristalli auhinnaga.

Parimaks muusikadokumentaaliks tunnistati tänavu režissöör Christian Bergeri film "Muusika haakristi all" ("Music under the Swastika"); parimaks lavateose salvestuseks Kaia Saariaho ooper "Süütus" ("Innocence"), parima kontsertsalvestuse auhinna sai "Muusikaline rännak läbi aja. Vilnius 700". Tšehhi televisiooni eriauhind läks ORF-i dokumentaalfilmile "Härra Paganini hämar saladus" ("Mr. Paganini's Dark Secret").

Lisaks viimase kahe aasta parimate muusikafilmide tunnustamisele anti festivalil välja EBU muusikagrupi ja IMZ (Rahvusvaheline Muusika- ja Meediakeskus) auhind erakordse loomingulise saavutuse eest, mille tänavu pälvisid Rootsi koreograaf Alexander Ekman ja helilooja Mikael Karlsson, kelle ühislooming on rikastanud audiovisuaalsete lavatööde žanri, nihutades piire ja otsides uusi väljendusvorme.