Pärnu algas kolmepäevane valgusteatrifestival "Öövalgel"

"Öövalgel" on valgusteatrifestival, kus valguskujunduste- ja lahendustega jutustatakse lugusid, kus peategelaseks on alati inimene. Erinevalt teistest valgusfestivalidest, on selle keskmes etendustegevus, mitte installatsioonid.

Festivali korraldaja Orvika Reilend tõi välja, et tänavu on plaani kuus erinevat lavastus neljas erinevas asukohas. Just enne tänavust festivali sai "Öövalgel" suure rahvusvahelise tunnustuse.

"Meie eelmise aasta programmi kuulunud lavastus "Imagine" võitis nädal tagasi Ameerikas toimunud Ilda konverentsil, mis on rahvusvaheline lasersõude konverents, kategoorias "Lasersõu koos multimeediaefektiga" esikoha," rääkis Reilend.

Teist aastat on Pärnu valgusteatri festivali meeskonnas ka Fine5 tantsuteatri koreograafid Renee Nõmmik ja Tiina Ollesk. Mullu tehti üks lavastus, tänavu on neil tegemist juba terve festivaliga.

"Koostöö õnnestus ja nägime, et oleme väga ühel lainel. Meid huvitavad samad probleemid, samad küsimused," märkis Nõmmik.

Nii tegi festivali projektijuht Argo Valdmaa Nõmmikule ja Tiina Olleskile ettepaneku võtta tänavuse festivali kunstiline juhtimine enda kanda. Nõmmiku hinnangul on see väga suur asi.

"Festivali lavastusi seob üks teema: soovin, et oleksid siin. Sõbrana, armastajana, koduna. Globaalselt. Lahkumistele järgnevad alati kokkusaamised. Elu on rütm, mida on mõnus vaadelda," lausus Ollesk.