Uus plaadimärk võtab fookusesse omal ajal vähe tähelepanu saanud muusika

Chris Long ehk DJ Rhythm Doctor on jaganud oma elu Eesti ja Suurbritannia vahel 1997. aastast, olles ka üks peosarja Mutant Disco algatajatest. DJ-na on ta töötanud 1976. aastast.

Aastate jooksul on talle kogunenud salvestusi bändidelt, mis on saanud teenimatult vähe tähelepanu. Esimene album on Coventry post-punk bändilt The Skeet.

"The Skeet on pärit kassetilindilt, mis on salvestatud minu kodus Inglismaal aastal 1991. Need salvestused olid minu jaoks innustuseks selle plaadimärgi rajamisel," sõnas Long. "Järgmised on erinevatest žanridest, piiranguid ma ei sea."

Muusikasõber Alari Oraval on alati hea meel, kui keegi annab välja head muusikat, mis pole seni ilmunud. "Vahet ei ole, kust maailma nurgast see tuleb. Olen seda plaati ikka kuulnud, mulle isiklikult on 80ndate alguse post-punk südamelähedane."