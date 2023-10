"Savvusanna sõsarad" jõuab Suurbritannia ja Iirimaa kinolevisse

"Savvusanna sõsaraid" Ühendkuningriigis ja Iirimaal levitava Conicu juhi Jen Daviesi sõnul on sealsed kinod selle filmi avasüli vastu võtnud. ""Savvusanna sõsarate" nägemine raputas ja muutis mind heas mõttes, ma armastan seda filmi. Meie suurim eesmärk on kinodesse tuua selliseid filme, mis mõjuvad vaatajale ning kõnetavad õrnu teemasid erilisel viisil ning kuna senine festivalipubliku vastuvõtt Suurbritannias on olnud suurepärane, võtavad ka kinod selle filmi hea meelega ekraanidele."

Avanädalal linastub film 30 kinos ning sealt edasi oktoobri ja novembrikuu jooksul rohkem kui 70 kinos üle Ühendkuningriigi.

Produtsent Marianne Ostrati sõnul on selline rahvusvahelise kinolevi algus dokumentaalfilmi kohta väga võimas. "Ühendkuningriik on esimene välisriik, kus "Savvusanna sõsarad" kinolevisse jõuab, Londonis näeb filmi 16 erinevas kinos ning filmi levi ei piirdu sugugi ainult pealinnaga, vaid jõuab kinno 34 erinevas linnas Inglismaal, Šotimaal ja Põhja-Iirimaal ning lisaks Iirimaal Dublinis. Inglismaal resideerub ka märkimisväärne seltskond Ameerika Filmiakadeemia liikmeid, seega sealne kinolevi mõjub hästi ka meie Oscari-teekonnale."

"Savvusanna sõsarad" on Eesti kandidaatfilm parima rahvusvahelise filmi kategoorias eesootavatel Oscaritel ning pretendeerib ka parima dokfilmi kategoorias. Filmi leviõigused on müüdud enam kui 32 territooriumile USA-st Uus-Meremaani ja Kanadast Lõuna-Koreani.