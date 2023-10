USA kriitikute ühing nomineeris "Savvusanna sõsarad" parima dokfilmi debüüdi auhinnale

Produtsent Marianne Ostrati sõnul on see järjekordne oluline verstapost Oscari-nominatsiooni teekonnal. "Alanud auhinnahooajal avaldab USA filmiorganisatsioonidest Critics Choice oma nominatsioonid esimesena, seega "Savvusanna sõsarate" nominatsioon parima esimese täispika dokfilmi kategoorias on meie esimene linnuke kirjas sel teekonnal. Sellele eelnes auhinnavõit Hamptonsi filmifestivalil eelmisel nädalal. Kriitikute tunnustus sellisel tasemel on väga suur kompliment ja aitab kaasa "Savvusanna sõsarate" novembri lõpus algavale USA kinolevile."

Critics Choice Association on 2019. aastal asutatud USA ja Kanada suurim kriitikute organisatsioon, mille liikmeteks on üle 580 meediakriitiku ja meelelahutusajakirjaniku. Organisatsioon jagab auhindu aasta parimatele dokumentaalprojektidele 12. novembril New Yorgis Manhattanil toimuval auhinnagalal.

"Savvusanna sõsarad" jätkab linastumist filmifestivalidel üle kogu maailma ning eelmisel nädalal sai Suurbritannias avalöögi ka rahvusvaheline kinolevi periood. Sellest nädalast jõuab film ka Leedu kinodesse.