Tuleval nädalal on "Plekktrummi" külaline ajaloolane Jaak Prozes

Saates "Plekktrumm" on järgmisel nädalal külas ajaloolane ja hõimuliikumise eestkõneleja Jaak Prozes.

Peatselt algavaid hõimupäevi varjutab teadmine, et Vene poolel käivad Ukraina vastu sõdimas ka mehed soome-ugri rahvaste seast. Miks nad rindele lähevad ja kuidas see mõjutab soome-ugri rahvaste omavahelist läbikäimist? "Plekktrummi" külaline on ajaloolane ja hõimuliikumise eestkõneleja Jaak Prozes.

Saade on eetris esmaspäeval, 16. oktoobril kell 22 ETV2-s. Saatejuht on Joonas Hellerma.