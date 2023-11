Lotte produtsentide uus animatsioon võitis peapreemia maailma suurimal lastefilmide festivalil

"Chicago Rahvusvaheline Lastefilmide Festival on maailma üks suurimaid ja olulisemaid lastefilmide festivale ning on suur au, et me just seal võitsime parima animafilmi auhinna," tunnistas oma rõõmu filmi üks produtsentidest Riina Sildos.

"Meisterkokk Mary" üheks peatootjateks on Luxemburgist PTD, kellega Sildos on koostööd teinud ka Lotte animafilmidega töötades. Lisaks olid nad Amrion Productioni kaastootjad koguperefilmi "Erik Kivisüda" puhul.

"Tunnen Enzo d'Alot juba üle kümne aasta ja kui ta rääkis oma uuest projektist, siis oli suur soov selle suurepärase meeskonnaga koos filmi teha. Eesti Joonisfilm on maailmatasemel animastuudio, kellega koostöös saigi Eesti-poolne osa teostatud", lisas Sildos.

Luksemburgi, Eesti, Itaalia, Iirimaa, Suurbritannia, Läti ja Saksamaa koostööfilm räägib loo Mary O'Harast, kes on 11-aastane ninatark tüdrukutirts. Seiklus läheb lahti, kui tema vanaema Emer satub haiglasse. Kurb ja murtud Mary külastab Emerit regulaarselt. Pärast üht külaskäiku kohtab ta aga noort ja sõbralikku Tansey't ning kiindub temasse. Kuid Tansey kaob pidevalt ära ja mis veelgi kummalisem, ta kordab aina, et tal on väga tähtis sõnum Mary vanaemale.

Filmi autor Enzo d'Alò on režissöör, stsenarist ja muusik ning Euroopa animatsiooni andekamaid loojaid. Tema filmid ja telesarjad on kriitikute poolt kõrgelt hinnatud ning pärjatud mitmete auhindadega, seal hulgas Veneetsia filmifestivali Franco Bianchi preemiaga.

Tänavu on "Meisterkokk Mary" valitud lisaks Chicaco filmifestivalile Berliini, Shanghai, Locarno, Cinekid Amsterdami filmifestivalidele ning PÖFF Just filmi võistlusprogrammi.

Eestis linastub film 12. jaanuaril 2024 eesti keeles.