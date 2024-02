Eesti kaastootmisel valminud "Meisterkokk Mary" osaleb Malmö lastefilmide festivalil

"Malmös toimuv BUFF on üks vanemaid laste- ja noortefilmide festivale, mis on kasvanud neljakümne aasta jooksul üheks olulisemaks lastefilmide esitluse kohaks nii publikule kui ka filmitööstusele. On suur au, et meie film valiti maailma paremiku hulka," ütleb filmi produtsent Riina Sildos.

Luksemburgi, Eesti, Itaalia, Iirimaa, Suurbritannia, Läti ja Saksamaa koostöös valminud animafilm räägib loo Mary Õunapuust, 11-aastasest ninatargast tüdrukutirtsust, kes unistab meisterkokaks saamisest. Vanaema annab talle oma iidse retseptiraamatu ja innustab teda jätkama perekonna kulinaarseid traditsioone.

Kui vanaema Ene satub ootamatult haiglasse, on Mary löödud. Kurb ja murtud, külastab ta Enet regulaarselt ja viib talle omavalmistatud toitu. Pärast üht külaskäiku kohtab ta aga noort ja sõbralikku Anna-Mariat ning kiindub temasse. Kuid Anna-Maria kaob pidevalt ära... ja mis veelgi kummalisem, ta kordab aina, et tal on väga tähtis sõnum Mary vanaemale.

Filmi autor Enzo d'Alò on režissöör, stsenarist ja muusik ning Euroopa animatsiooni andekamaid loojaid. Tema filmid ja telesarjad on kriitikute poolt kõrgelt hinnatud ning pärjatud mitmete auhindadega, seal hulgas Veneetsia filmifestivali Franco Bianchi preemiaga.

"Meisterkokk Mary" on valitud Berliini festivalile, Shanghai, Locarno, Cinekid Amsterdami ja Chicago filmifestivalidele ning PÖFF Just filmi võistlusprogrammi.

Film on valminud Paul Thiltges Distributions, Aliante, Jam Media, Goag Productions, Rija Films, Amrion Production, Fish Blowing Bubbles kaastootmisel.

BUFF toimub Malmös 9. kuni 15. märtsini.