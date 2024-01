Galerii: esilinastus "Lotte" produtsentide uus film "Meisterkokk Mary"

Luksemburgi, Eesti, Itaalia, Iirimaa, Suurbritannia, Läti ja Saksamaa koostööfilm räägib loo Mary O'Harast, kes on 11-aastane ninatark tüdrukutirts. Seiklus läheb lahti, kui tema vanaema satub haiglasse. Kurb ja murtud Mary külastab vanaema regulaarselt. Pärast üht külaskäiku kohtab ta aga noort ja sõbralikku Tanseyt ning kiindub temasse, kuid Tansey kaob pidevalt ära ja kordab aina, et tal on väga tähtis sõnum Mary vanaemale.

Filmi autor, režissöör ja muusikaline kujundaja on Enzo d'Alò. "Meisterkokk Mary" pälvis Chicago rahvusvahelisel lastefilmide festivalil parima animafilmi auhinna, samuti oli Euroopa Filmiauhindadel üks nominentidest parima animafilmi kategoorias.

Film jõuab kinodesse 9. veebruaril.