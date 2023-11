2024 kultuuripealinnad tutvustasid Brüsselis ühiselt oma programme

Tartu kontseptsiooni nimeks on "Ellujäämise Kunstid", mis tuletab Ukraina sõja valguses meelde, kui olulised on olnud ellujäämiskunstid Eesti ja Euroopa ajaloos. Norra linn Bodø on seni põhjapoolseim kultuuripealinn ning kasutab programmis ära oma geograafilise asukoha teisel pool põhjapolaarjoont. Austria soolakaevanduste piirkonnas asuva Bad Ischli programm kannab juhtmõtet "Kultuur on uus sool".

Lisaks ühistutvustusele teevad kolm 2024. aasta kultuuripealinna koostööd ka organisatoorselt ja programmiliselt.

"Meil on mitmeid kultuuriprojekte ja toetavaid tegevusi, mida koos teeme," ütles Tartu 2024 loovjuht Kati Torp. "Meil on olnud rõõm korraldada Tartus kolmekesi koos Euroopa kultuuripealinnade kohtumist, kus osalesid ka eelmised ja tulevased kultuuripealinnad. Ka igapäevaselt jagame omavahel parimaid praktikaid ja nippe, kuidas üht või teist asja teha."