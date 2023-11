Piret Jaaks: lihtne oleks olnud kirjutada heroiseeriv romaan

Hedwig Büll sündis 1887. aastal Haapsalus jõuka baltisaksa kaupmehe peres, kus ka tütarde haridusele pöörati suurt tähelepanu. Ka raamatu autor Piret Jaaks on pärit Haapsalust, kus ta ka esimest korda Hedwigist kuulis.

"Üks hetk avas Läänemaa muuseum temast väljapaneku ja ma mäletan, et olin tol ajal väikse lapsega Haapsalus. Ma mäletan seda tunnet, kui see lugu, kuidas Büll Marashi linnas orbe päästis, mind tabas. See oli selline kõikevõttev tunne," avas Jaaks süžee valiku tasuta.

"Esiteks, et meil on siit selline inimene, aga teiseks ka see, et keegi on teinud selliseid suuri tegusid. Inimesi, keda ta on päästnud, loetakse tuhandetes," ütles Jaaks.

Romaan räägib loo tüdrukust, kelle ebatavaline huvi misjonitöö ja heategevuse vastu ärkas juba lapsepõlves ning kes järgis oma pühendumust kogu elu. Tuhandete päästetud laste jaoks on Hedwig Büll tuntud ka kui Armeenia ema.

"Mõtlesin selle peale palju, et oleks olnud hästi lihtne kirjutada hästi heroiseeriv romaan, aga mõtlesin selle peale, mida Hedwig oleks tahtnud ja tema kohe päris kindlasti ei oleks tahtnud näidata ennast kangelasena," selgitas Jaaks.

"Ta oli väga inimeste inimene, ta käis väga palju kodudes, suhtles kohalike armeenlastega. Ta suhtles kõigiga rohujuure tasandil," ütles Jaaks.

Piret Jaaksi sulest on ilmunud rohkesti näidendeid ja stsenaariume, novellikogu ja lasteraamatuid. Romaan "Taeva tütred" pälvis kirjanike liidu käesoleva aasta romaanivõistlusel kolmanda koha.