Selgus Ants Orase nimelise kriitikaauhinna laureaat

Žürii hindas auhinna vääriliseks Saara Liis Jõeranna arvustuse "Kuidas jutustada juba jutustatut?", mis on arvustus Mehis Heinsaare romaanile "Kadunud hõim" (ilmunud ajakirjas Looming 5/2023).

Žürii esiisiku Jüri Kolgi sõnutsi tõusis Jõeranna arvustus esile nii terava, põhjaliku ja täpse analüüsi kui ka selle tulemuste rahuliku ja erapooletu esituse poolest.

Oma kõnes kinnitas värske laureaat, et kõige enam on kriitika õpetanud talle intiimset koostööd võõraste mõtetega. "Aga koostööpõld ise on kriitikast hulga laiem. Sest kaugele ma ka mujal jõuan, kui muudkui omaenda eneseküllaseid mõtteid suuremaks paisutan? Võib ainult ette kujutada, kui palju on maailmas mõtteid, mis vajavad julget, avatud, usaldavat kaasamõtlemist – ja kus koostöine panus oleks asendamatu," ütles Jõerand.

Ants Orase kriitikaauhind määratakse ühe aasta jooksul (novembri algusest oktoobri lõpuni) ilmunud parima arvustuse või ülevaate eest värske algupärase ilukirjanduse kohta. 2023. aastal kuuluvad žüriisse Ave Taavet, Brita Melts, Johanna Rannik, Indrek Ojam ja Jüri Kolk.

Alates 2015. aastast väljaantava Orase auhinna on varem pälvinud Johanna Ross, Hasso Krull, Berk Vaher, Elle-Mari Talivee, Tiit Hennoste, Märt Väljataga, Mikael Raihhelgauz ja Vilja Kiisler. Auhinna suurus on 2000 eurot.