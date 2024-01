Marita Liivaku maalinäitus püüab tervendada inimeste suhet oma kehaga

Rahulolematus oma kehaga on ilmselt paljudele naistele tuttav teema. Aga kui oma alasti keha päevast päeva vaadata, võib rahulolematus leebuda.

"Püüdes tervendada suhet oma kehaga, ma maalisin ennast palju. Ja mingil hetkel avastasin, et see aitas. Vaadata oma keha maali pealt mõjus väga tervendavalt. Siis ma mõtlesin, et huvitav, äkki see võiks teistele naistele ka niimoodi mõjuda," rääkis Liivak.

Neli aastat tagasi sündis ideest protsess, kus naiste kehadest ja lugudest valmisid maalid. Järgmisena said naised ülesande veeta üks kuu teost vaadeldes.

"Pärast kuud, kui nad on veetnud selle maaliga koos aega niimoodi, et ma olen palunud, et pange see kusagile tuppa, kus sa kogu aeg näed seda, ma kutsun nad videointervjuule ja siis me räägime sellest, kuidas mõjutas, mis mõjutas, mis kerkis esile," selgitas Liivak.

Hüpotees, et kunst tervendab, sai ka kinnitust.

"Kui see maal valmis sai, siis oli tunda kriitilist kohtumist ja pilku, aga kui lõpuks sai üks kuu kokku istutud selle maaliga, siis ma arvan, et selle kuu jooksul sain ma endaga sõbraks rohkem kui olin enne," kinnitas projektis osalenud Kristin Västra.

Osalejate teekond eneseanalüüsil ei olnud alati sirgjooneline, läbinisti lihtne või üleni positiivne. Siiski jõudsid kõik järeldusele, et nad on ilusad.

"Lõpuks on ikkagi jõutud kohta, kus on vaadatud seda maali ja öeldud, et jah, see maal on ilus ja mina seal maalil olen ilus ja mina peeglis olen ka ilus," ütles kunstnik.

Liivak ei kahtle, et sarnased probleemid enesehinnanguga on ka meestel. Kehapositiivsuse musternäidisena on aga esindatud tema koer, kel pole oma kehavoltidest sooja ega külma.

Näitust saab Victoria Olti galeriis näha 25. veebruarini.