Galerii: A-Galeriis avati Maarja Niinemägi isikunäitus "Piiratuse piir"

Tartus tegutseva ehtekunstnik ja disainer esitleb uuel isikunäitusel sõrmuseid, mille loomisel on ta kasutanud mitmesuguseid materjale ning tehnoloogiaid, et hiilida kõrvale selle vormile seatud piiridest.

Näituselt leib ka suuremaid ja abstraktsemaid ehteid, mis on kunstniku jaoks disaini ja ehtekunsti piiridega mängiv loominguline praktika. "Otsin vormi, mis ei vihjaks otse sõrmusele, ning vormi ja kuju, mis erineb tavalisest rõngast. Sõrmus võiks olla kunstiteos ka siis, kui seda parajasti sõrmes ei kanta," selgitas Niinemägi.

"Teadmata ehte mõõtmeid, ei pruugi inimene fotolt vaadates objekti tegelikku suurust aimata. Püüangi sõrmuste funktsionaalsust kaotamata kujundada need mänguliseks, proovides kõrvale hiilida vormile seatud piiridest. Minu soov on sõrmuste vormi arendada ja avastada, leida senisest enam nüansse. Sõrmuseid on võimalik kanda ja iseseisvate objektidena vaadelda sidudes omavahel väikesed detailid ja kujundid filosoofilisteks maastikeks. Igal sõrmusel on oma väike koht ja lugu," ütles Niinemägi.

Maarja Niinemägi on Tartus tegutsev ehtekunstnik ja -disainer. Ta on osalenud näitustel aastast 1997 ning need on viinud teda üle maailma nii Euroopasse, Hiinasse, Ameerikasse, kui ka Austraaliasse. Ehtekunstniku hariduse sai Niinemägi Eesti Kunstiakadeemiast, kus 2008 kaitses kunstide magistrikraadi cum laude.

Tema tööd on osa Eesti Tarbekunsti- ja Disainimuuseumi kogust, Alice ja Louis Kochi sõrmuste kollektsioonist Šveitsis ning teistest erakogudest Eestis ja välismaal. Maarja Niinemägi kuulub Eesti Kunstnike Liitu aastast 2011 ning Eesti Disainerite Liitu aastast 2014.

Näitus jääb A-Galerii Seifis avatuks 23. veebruarini.