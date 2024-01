Maarja Niinemägi isikunäitus ületab sõrmuse vormilisi piiranguid

Näitusel "Piiratuse piir" on väljas kümme eriilmelist sõrmust.

"Maarja võtab selle sõrmuse lihtsa kontseptsiooni, et see on midagi, mis sa saad sõrme lükata ja hakkabki mängima, et kuidas saab sellest vormi piirangust üle," kirjeldas näituse koordinaator Sille Luiga. "Võibolla sinna saab mitu sõrme sinna sisse panna või see auk ei olegi ümmargune üldse. Ja erinevad katsetused on nende kümne puhul läbi käidud," sõnas ta.

Näitusel väljas olevates sõrmustes on kasutatud näiteks pühvlisarve, mikroskoobi läätse, eebenipuud, kaameliluud, rekonstrueeritud koralli ja marmorit. Aga ka traditsioonilisemaid ehtekunstniku materjale nagu kulda, hõbedat, titaani, alumiiniumi ja erinevaid vääriskivisid.

"Loomingus katsetab ta vormi ja funktsiooni problemaatikatega. Samal ajal tema tehnoloogiad, värvikäsitlus ja visuaalne keel on hästi modernne ja selline lõbus ja kaasaegne," iseloomustas Luiga.

Näitus jääb A-Galerii Seifis avatuks 23. veebruarini.