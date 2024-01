Aavo Kokk: Süku võiks olla uuendusi pakkuv maailmakeskus

Uude ametisse asub Kokk veebruaris. "Sükul on võimalus olla fusion koht – seal on kunstimuuseum, raamatukogu, ma olen aru saanud, et isegi ERR võiks seal olla, seal on sündmuskeskus," loetles Kokk, kelle sõnul annab see võimaluse teha sündmusi ja ettevõtmisi, mis hõlmavad korraga mitut kunsti. "Seal, kus valdkonnad kokku puutuvad, seal sünnib midagi uut, seal sünnib innovatsioon," rõhutas ta.

Kuna Tartu on tuntud ajaloolise ülikoolilinnana, loodab Kokk, et Süku on tulevikus koht, kus kohtuvad erinevad kultuurid. "Midagi Tšiilist, Austraaliast, Uus-Meremaalt, moodsas võtmes, arhailisemas võtmes," arutles ta. "Just selline maailmalinn või maailmakeskus võiks olla väga kihvt võimalus."