Tartu südalinna kultuurikeskuse nimeks saab Siuru

Tartu Ülikooli kunstiajaloo lektor Tõnis Tatar ütles nime valikut põhjendades, et Siuru oli sada aastat tagasi kõige ägedam, nooruslikum, mässumeelsem ja avangardistlikum rühmitus Eesti kultuuris. "See oli Pallase kunstiühingu ja kunstikooli kaasaegne. Pallase kunstikool ja galerii on täna Tartus täiesti olemas, miks mitte ka Siuru kultuurikeskus? Siuru on minu meelest ka ilus sõna – suupärane, korraga murdeline ja moodne. Minu jaoks kõlab Siuru kultuurikeskus sama ilusti nagu näiteks Kiasma kunstimuuseum või Oodi raamatukogu Helsingis," sõnas Tatar.

Piret Tarto ütles, et tal oli algusest peale selline tunne, et kultuurikeskuse nimi peaks tulema "Kalevipojast" ja Eesti mütoloogiast. "Siuru-lind on müütiline lind meie rahvuseeposes. Kirjandusrühmituse nimena tähistab Siuru loomise rõõmu ja möödunud sajandi algupoole tärkavat eesti kultuuri," selgitas Tarto.

Arvatakse, et Siuru on eepose autori Friedrich Reinhold Kreutzwaldi leiutatud sõna, mis tugineb müütilisele sinilinnu kujundile ja murdesõnale "tsiuruma" (lõõritama). Laulud siniste sulgedega imelinnust ja unistustest ühendavad paljusid kultuure kogu maailmas. Samuti on Siurut seostatud soomekeelse sõnaga "kiuru", mis tähendab lõokest ja mida läänemeresoome keeltes on hääldatud ka kui "tsiuru". Siuru nime kasutas ka kirjandusrühmitus, mis loodi 1917. aastal ja kuhu kuulusid August Gailit, Marie Under, Johannes Semper, Friedebert Tuglas, Artur Adson ja Henrik Visnapuu. Kõik peale Underi olid Tartuga tihedasti seotud inimesed.

Selle aasta mais ja juunis toimunud avalikul ideekorjel pakkusid tartlased kultuurikeskusele 185 unikaalset nime, kokku tehti 280 pakkumist.

Pakkumiste seast valis nime välja žürii koosseisus Tartu linnapea Urmas Klaas, abilinnapea Elo Kiivet, südalinna kultuurikeskuse juht Aavo Kokk, Tartu Linnaraamatukogu juht Kristina Pai, Tartu Kunstimuuseumi juht Joanna Hoffmann, Eesti Keele Instituudi juhtivkeelekorraldaja ja nimeuurija Peeter Päll, kirjanik ja semiootik Valdur Mikita, kirjanik Kristiina Ehin ja loovagentuuri Bond juht Nils Kajander.

Kõne all oli ka rahvasuus juba tuntud nimi Süku, mida ideekorjel pakuti välja 21 korral.

Žürii jõudis oma arutelude lõpuks üksmeelselt otsusele, et parim nimi kultuurikeskusele on Siuru.

Tartu linnapea Urmas Klaas tänab kõiki, kes nimekonkursile oma ettepaneku tegid. "Mul on väga hea meel, et tartlased nii aktiivselt oma ideid jagasid ja et kõikide nimede hulgas oli just see meie kultuuriloos tähenduslik nimi nagu Siuru."

Kõikide välja pakutud nimedega saab tutvuda siin.