Tartu opositsioonierakonnad seavad Siuru kultuurikeskuse ehitust kahtluse alla

Tartu opositsioonierakonnad on südalinna kultuurikeskuse ehituse kahtluse alla seadnud, viidates, et linnale võib nii suure mahuga ehitusprojekt üle jõu käia. Linnavalitsuse sõnul ei saa veel kärbetest rääkida, kuna ehituse maksumus selgub kahe aasta pärast.

Tartu keskpargis peaks 2026. aastal algama SÜKU ehk uue nimega Siuru kultuurikeskuse ehitus. Selle maksumuseks hinnati veel kaks aastat tagasi 73,7 miljonit eurot. Kui palju see reaalselt maksma läheb, ei oska keegi veel ennustada. Kindel on, et Tartu linna panus peab olema sellest kolmandik. Kultuurkapitaliga sõlmitud leping seab maksumusele ka omad limiidid.

"Aastal 2029, kui see valmis peaks saama, ei saa see olla suurem kui 100 miljonit eurot. Sinna peab ära mahtuma ja see mahub sinna ära," sõnas Siuru kultuurikeskuse juhataja Aavo Kokk.

Kuna keskuse ehitushange toimub umbes kahe aasta pärast, ei saa Siuru maksumusest abilinnapea Meelis Leidti sõnul veel rääkida. Samas tõdeb ta, et juba peab linnavalitsus otsima kärpekohti. "Käibemaksu tõus ja omavalitsuste rahastusmudeli muutus ning ka hooldereform võtavad meilt järgmise nelja aasta jooksul 25 miljonit vähemaks ja sellega me peame arvestama," sõnas ta.

"Kui Sõpruse silla maksumus läheb oluliselt kallimaks ja on vaja hakata kärpima, siis mis juhtub, kui Siuru maksumus läheb oluliselt kallimaks? Kust kohast see raha võetakse?" küsis Eesti 200 esindaja Tartu linnavolikogus Vahur Kollom. "Me ei ole huvitatud sellest, et Tartus juhtub sama asi nagu rahvusraamatukoguga, kus objekt läheb oluliselt kallimaks ja me hakkame lisarahastust otsima," jätkas ta.

Opositsioonierakondade hinnangul peaks Tartu praegusel kriisiajal panustama hädavajalikesse tegevustesse, mitte aga neid Siuru arvelt kärpima. "Eelarvestrateegias on välja toodud ka riskistsenaarium, kui hoone läheb kallimaks, siis esimene asi, mis löögi alla satub, on koolide investeeringukava," märkis Kollom.

Kultuurikeskuse planeeringusse kuulub ka seda ümbritsevate tänavate rekontsrueerimine nii, et tekiks terviklik linnaruum koos Emajõe-äärse rohealaga.

Just seda, mis jääb väljapoole linnaraamatukogu ja kunstimuuseumi ühishoonet, on võimalik Siuru juhataja sõnul vajadusel kärpida või edasi lükata.

"Kui juhtub olukord, kus aastatel 2027–2029 ehitusturg ei ole soodus, siis ei ole mõistlik ju hakata ponnistada välja ehitama neid äärealasid, mida saab ehitada hiljem välja," lausus Kokk.

Kultuurikeskus Siuru peaks valmima aastal 2029.