"Kultuuristuudio. Arutelu": kas kultuurikriitiku sõna veel midagi maksab?

Värske "Kultuuristuudio. Arutelu" võtab vaatluse alla, millist kriitikat vajaksid kultuurihuvilised, et uusima loominguga rajal püsida ja millist kriitikat soovivad omakorda loojad ise, et kriitikast neile ka kasu oleks.

Viimasel ajal on kõlanud mitmeid murelikke mõtteavaldusi, et Eesti muusikakriitika on välja suremas. Kas see tähendab, et uue muusika soovitajate koha on inimeste asemel endale kahmanud kommertslike veebiplatvormide algoritmid?

Samuti vaagitakse saates, kuidas on väikeses ühiskonnas nagu Eesti üldse kriitikat kirjutada: kas julge väljaütlemine võib viia ringkonnast välja tõukamiseni? Ja kellel üldse on õigust pidada ennast kriitikuks ja kes on rohkem hobiarvustaja?

Neile ja paljudele teistele küsimustele otsivad "Kultuuristuudio. Arutelu" saates vastuseid Sirbi filmitoimetaja Tristan Priimägi ning helilooja ja kultuurikriitik Gregor Kulla. Saadet juhib Merilin Pärli.

"Kultuuristuudio. Arutelu" on eetris neljapäeval kell 22 kanalil ETV2.