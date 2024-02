Uue lavastuse välja toonud Lill: meil on kihk hoida lapsi eemal kõigest, mis on halb

Tistou on poiss, kes avastab endas võluväe – ta oskab oma sõrmede abil ümbritsevat maailma helgemaks, rohelisemaks ja ilusamaks muuta. Lavastus põhineb samanimelisel raamatul, kus arutletakse tõsistel teemadel, millele sageli ka täiskasvanud vastata ei oska.

"Meil on tänapäeval kihk hoida lapsi eemal kõigest, mis on halb. Tahaks, et oleks ainult lilled-liblikad ja suur sünnipäevapidu, aga tegelikult koosneb ju elu nii valgusest kui ka varjust," rõhutas lavastaja Mari-Liis Lill.

"Minu esimene impulss selle raamatu juurde tulla oli, et see räägib sõjast, see on lasteraamat, mis räägib sõjast. Aga mitte ainult, see on lasteraamat, mis püüab mõtestada üldse elu suuri küsimusi: miks me teeme neid asju, mida me teeme? Miks me sõdime, kui me teame, et sõjas võivad kaotada kõik inimesed? Miks meil on ikka vaesed? Miks me ei saa ikka terveks, kuigi meil on juba väga heal tasemel meditsiin? See on lasteraamat, mis räägib elu põhiküsimustest," selgitas ta.

Lavastus on mõeldud lastele alates seitsmendast eluaastast. "Minule rääkis see sellest, mis asi on kord ja milleks seda üldse vaja on," rääkis noor teatrisõber Anton, kes lisas, et kuigi Tistou päästab lavastuses lilledega maailma, ei ole päriselus asjad nii lihtsad. "Sellega saab ennast õnnelikuks teha, aga maailma päästmiseks ei piisa," nentis ta.

Tistou rollis astub üles EMTA lavakunstikooli 31. lennu üliõpilane Rasmus Vendel, teistes osades on Maria Ehrenberg, Anti Kobin, Lee Trei ja Taavi Tõnisson.

Maurice Druoni romaani on eesti keelde tõlkinud Helle Michelson ja dramatiseerinud Priit Põldma. Lavastuse kunstnik on Nele Sooväli, helilooja Markus Robam, valguskunstnik Priidu Adlas ja videokunstnik Taavi Varm.