"Kultuuristuudio. Arutelu": kas kultuur lahendab Eesti erimeelsused?

Kõlavad arvamused, et Eesti ühiskond tülitseb viimasel ajal palju. Tülli on inimesi ajanud poliitika, koroonapandeemia ja isegi vabariigi aastapäeva tähistamine. Kas kultuur ja riiklikud tähtpäevad võiks olla see, mis eestlasi siiski ühendab?