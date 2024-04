Purga: kultuuriministeeriumi ülesanne on pidevalt paremaid lahendusi otsida

Kultuuriminister Heidy Purga nentis, et kuigi kultuuriministeerium on üks väiksema eelarvega ministeeriume Eestis, tegeletakse seal pidevalt kokkuhoiukohtade otsimisega.

Kuna maksutõusudes ei ole endiselt kokkuleppele jõutud, kujuneb järgmise aasta riigieelarve tegemine üha enam kärpeülesandeks. ERR-ile antud intervjuus sõnas peaminister Kaja Kallas, et seda, kas kultuurisihtasutused peaksid kärbetest pääsema, alles arutatakse.

Ka kultuuriminister Heidy Purga kinnitas Raadio 2 hommikuprogrammis, et kultuuriministeeriumi kärbetest pääsemist pole sisuliselt arutatud.

"Ma saan aru ja eks see on – nagu poliitikud tavatsevad öelda – meil laual olnud teema, et kultuuriministeeriumis on sihtasutusi oi kui palju, aga mul on jäänud tihtipeale tõdemus nendest aruteludest, et ega väga täpselt ei hoomata ega mõisteta seda, mis nendes sihtasutuste mõte on ja milles nende tegevuse sisu seisneb," märkis Purga.

Kultuuriministri hinnangul on kultuurivaldkonna sihtasutused ühed kõige olulisemad sihtasutused Eestis, sest need hoiavad ja vahendavad kultuuri. "Ma loodan, et seda mõistetakse ja see läbirääkimine, kui see peaks pinevaks minema, lõpeb ikkagi positiivse noodiga."

Purga sõnul on sihtasutused seotud Eesti riigi säilimisega. "Kui meil on põhiseaduses öeldud, et eesti keel ja kultuur peab säilima läbi aegade, siis kes on need inimesed ja millised on need asutused, kes seda ülesannet täidavad. Lõppkokkuvõttes oleme need, mida meile nende asutuste kaudu kättesaadavaks tehakse – etenduskunstid, mäluasutused, muusika," tõi ta mõned näited.

"Sihtasutused kultuurivaldkonnas ei ole sihtasutused, mis tegelevad raha ümberjagamisega näiteks nagu on teiste ministeeriumite haldusalas – meie sihtasutused kannavad edasi eesti kultuuri mõtet," lisas ta.

Möödunud aastal pidid kõik ministeeriumid oma valdkonnas kärpekohti leidma. Kultuuriministeeriumis keskenduti enda tegevuskulude kärpimisele, mis hoidis ära suurema sihtasutuste toetuste kallale minemise.

"Kultuuriministeeriumi ülesanne on samamoodi pidevalt otsida ja üle vaadata enda tegevus ja otsida parimaid lahendusi. Seda me ka iga päev teeme, lihtsalt tõesti, aeg on raske ja kultuuriministeeriumi eelarve on ministeeriumite lõikes üks väiksemaid, tagantpoolt teine," tõdes minister.