Uus "Sõrmuste isanda" film jõuab vaatajate ette 2026. aastal

Hetkel kirjutatakse uue filmi stsenaariumit, kus Warner Bros. Discovery tegevjuhi David Zazlavi sõnul uuritakse ka tegevusliine, mida varem pole kinolinal näha saanud, kinnitas Variety.

Info uute "Sõrmuste isanda" filmide kohta jõudis avalikkuse ette 2023. aastal, kui sõlmiti leping mitmete värskete linateoste loomiseks.

"Sõrmusta isanda" originaaltriloogia kogus rahvusvahelises kinolevis 3 miljardit dollarit, oli nomineeritud 30 Oscarile, millest võitis 17 Kuldmehikest.

Filmi "The Hunt for Gollumi" režissöör on Andy Serkis, kes samuti filmis üles astub.