Doris Kareva. Sootuled

Kumb on parem, kas halvem või vasem?

Tahes või tahtmata, unes või ilmsi

ketrab teadvus kogu see aeg

eiteakust ette tulevat lõnga.

Kas teame,

mida ta kolba sees koob?

Hirmud ja ihad, kogemus, kujutlus –

kõik jookseb kokku ja põimub

olemisköieks, mis hoiab ja hoiatab,

röögatuseni võpatab vahel.

Liikudes peaaegu kinnisilmi,

liikudes pooleldi käsikaudu

tänaseks liigagi laetud ruumis,

mis – mis – mis

on pakatamas ja plahvatamas,

mis – mis – mis –

mis on su missioon?

Mis joon

on see, mida tõmbad?

Mis joon on see,

mida mööda sa käid?

On see mis qi, mis kannab?

On see miski, mis vaid näib?

Mis toon on su olemisel?

Hirmud ja ihad,

kogemus, kujutlus.

Mõistus tõrgub.

Soovtulevik virvleb sootuledes.

Vaata taha.

Kas julged tunnistada?

Vaata ette.

Kas taipad ära tunda?

Mis hetkel

täitunud soovunelm pöördub

õudusunenäoks?

Mis hetkel selgub, et hullemast hullem,

mis juhtunud,

päästis veel pöörasemast?

Hirm ja iha ööst öösse,

hing kinni,

taovad kaarte.

Panused tõusevad

Tuhatnelja.

Kogemus, kujutlus

igal hommikul uues valguses

laovad kaarte.

Lootus sosistab:

kas tuleb välja?

Teadvus, millel on keha,

küsib:

mida saab teha?

Valmistu halvimaks,

et võiks saabuda parim.

Reedel, 10. mail kell 18:00 Ööülikooli avalik salvestus "Öömustrid" Doris Karevaga Eesti Rahva Muuseumi B poole Teatrisaalis.