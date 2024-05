Indrek Hargla andis välja kaks uut kriminaalnäidendit

Näidendi "Testamenditäitjad" keskmes on dilemma õigusemõistmise ja moraali vahekorrast: mida peab tegema inimene, kes usub, et toime on pandud kuritegu, aga tõendeid ei ole enam võimalik koguda ja puuduvad igasugused seaduslikud võimalused kurjategija karistamiseks?

Saaremaal asuva Tagamõisa poolsaare üksildases talus kogunevad sugulased, et mälestada nende tädi esimest surma-aastapäeva. Üks neist on veendunud, et keegi sugulaste hulgast on süüdi tädi surmas. Ta on otsustanud astuda meeleheitliku sammu ja seadnud üles lõksu, et mõrtsukas paljastada.

Näidendi "Trimmerdaja surm" tegevus toimub riigikogu liikme Ott Pärgmaa sünnipäevapeol. Pidulised tuvastavad suure ehmatusega, et keegi nende seast peab olema tapnud trimmerdaja, kes nende koosviibimist valju trimmerdamisega segas. Kuna mõrvalooga seostamine võib hävitada nende avaliku maine ja ühiskondliku staatuse, otsustavad nad kuritegu varjata. Ainult üliõpilane Ursula ei suuda sellega leppida ja tahab kurjategija ise üles otsida.

Sarjas "Kriminaalne raamatukogu" ilmub järgmisena Indrek Hargla romaan "Mõisa köis", milles 19. sajandi lõpu Eestis lahendab mõrvalugusid Juhan Liiv.