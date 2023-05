Uue raamatusarja "Kriminaalne raamatukogu" avavad Indrek Hargla Tartu mõrvalood

Kogumikus "Heade mõrvade linn" on kolm mõrvalugu Tartu linnast. Kõik lood toimuvad kultuuriringkondades ja Tartu kesklinna tuntud kohtades ja lugude keskmes on teravad intriigid ja vastuolud Eesti haritlaskonna seas.

Lühiromaanis "Mõrv Mänguasjamuuseumis" leitakse tapetult sama muuseumi teaduskuraator, kes juhatas seal öösel salajast koosolekut. Mõrva asub uurima Kirjandusmuuseumi eriosakonna endine töötaja, eradetektiiv Laura Peegel, kes peagi tuvastab, et Tartus toimub juba pikemat aega salajane sõda erinevate kultuuriasutuste vahel ja et panused selles mängus on väga kõrged. Oma huvide kaitsmiseks on Tartu muuseumid moodustanud salajase koalitsiooni ning mõrtsukas peab olema keegi selle liikmetest.

Jutustustes "Mõrv Ulmeühingu aastakoosolekul" ja "Mõrv "Reaktori" toimetuses" on vaatluse all karm tegelikkus Eesti kirjandusilmas.

Raamat on esimene "Kriminaalse raamatukogu" sarjas, järgmisena ilmuvad Joel Jansi "Rõngu roimad" ja Indrek Hargla "Apteeker Melchiori apokrüüfid".