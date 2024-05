Lavakunstikooli lõpetav Astra Irene Susi toob välja žanreid segava lavastuse

"Vankumatu" on Astra Irene Susi debüütlavastus, milles kohtuvad õhulosside ehitajad, Dionüüsose šamaanid, julgusest segadusse viidud sõdurid ja vabadusest iiveldavad narrid. Lavastuse tegemiseks andis tõuke Hans Christian Anderseni "Vankumatu tinasõduri" muinasjutt. Susi keskendub lavastuses fantaasiatele, mida inimene kedagi või midagi ihaldades loob, ning hetkedele, mil kõik ette kujutatu illusiooniks osutub.

Susi on lõpetanud Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia heliloomingu erialal ning on sel kevadel lõpetamas EMTA lavakunstikooli näitleja erialal. Tulenevalt oma interdistiplinaarsest taustast on Susi soov muusikute ja etendajate rolle laval võrdsustada.

Lavastuses saavad kokku erineva taustaga teatritegijad, kelle hulgast leiab nii klassikalisi kui ka popmuusikuid, kaasaegseid etenduskunstnikke, fotograafe, drag-artiste ja näitlejaid, sealhulgas akadeemia õppejõude ja vilistlasi. Publiku ette astuvad Anne Türnpu, Florian Wahl, Johhan Rosenberg, Eva Maria Aru, Olga Bulavina, Toomas Hendrik Ellervee, Alana Proosa, Ms. Elsa, Lauren Grinberg, Katariin Raska ja Karl Tipp.

Lisaks Susile aitavad lavastuse loomisele kaasa dramaturgid Heneliis Notton ja Martin Kirsiste, kostüümikunstnik Karl-Christoph Rebane, stsenograaf Kairi Mändla (assistent Grete Lepp) ja loovprodutsent Anita Kodanik. Laval näeb ka kunstnik Terje Ojaveri skulptuure.