Galerii: Ukraina õpilased avasid Vene saatkonna ees sõjateemalise installatsiooni

Loojate eesmärk on edasi anda sõjaga seotud keerulisi emotsioone, kasutades sõnumi edasi andmiseks selleks spetsiaalselt kokku pandud kunstiteost ja komponeeritud muusikat.

"See installatsioon ei ole pelgalt kunstiline sündmus. See on meie sõnum maailmale. Soovime, et kõik, kes meie tööd näevad, mõistaksid, et ka kõige mustematel aegadel saavad inimlikud tunded ja lähedastevaheline side ületada igasugused väljakutsed. Saagu see etendus lootuse, armastuse ja ühtsuse sümboliks kõigile neile, kes seisavad silmitsi sõjasündmustega seotud raskuste ja kaotustega maailmas," kommenteeris Anna Listieva, üks installatsiooni loojatest.

Installatsiooni keskmes on punaste paeltega kaunistatud valge pulmakleit. Valge värv sümboliseerib lootust, puhtust ja süütust aga ka unistuste ja püüdluste majakat, mis jääb konfliktide laastamistööst puutumata. Punased paelad tähistavad sõjaga kaasnevat verd, valu ja kannatusi aga samal ajal ka neid sidemeid, mis inimeste vahel rasketel aegadel tekivad.

"Iga lint on lugu, mis jääb püsima ka pärast vaenutegevuse lõppu ja on tunnistuseks, et sõda pole lihtsalt sündmus ajaloos, vaid pikk tervenemis- ja mäletamisprotsess," kirjeldab Kateryna Orel installatsiooni keskmes olevat pulmakleiti.

Installatsiooni avamist saatis Ukraina sõjast inspireeritud sugestiivne muusika, kus iga kompositsiooni osa esindas erinevat konflikti ajal kogetud emotsiooni.

"Sellest projektist sai minu jaoks mitte ainult professionaalne väljakutse, vaid ka isiklik viis väljendada toetust ja solidaarsust kõigile sõjast mõjutatud inimestele. Alustades rahulikest voolavatest nootidest, muutuvad need järk-järgult kannatuse ja kaose väljendusteks ning kulmineeruvad melanhoolse, kuid siiski rahuliku korraldusega. See helireis peegeldab sõja emotsionaalset mõju ja võimalikke rahuotsinguid," kirjeldas Oleksandr Yurchenko muusika kirjutamise kogemust.