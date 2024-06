Marko Raadi "Biwa järve 8 nägu" linastub Rumeenia ja Slovakkia festivalidel

Transilvaania rahvusvaheline filmifestival on vanim ja suurim rahvusvaheline mängufilmide festival Rumeenias ja laiemalt kogu regioonis, see toimub igal aastal Transilvaania ajaloolises pealinnas Cluj-Napocas. TIFF-i põhieesmärk on kinokunsti edendamine, esitledes hetke kõige uuenduslikumaid ja suurejoonelisemaid filme, milles on nii originaalsust kui ka väljendusvabadust. Sel aastal leiab festival aset 14.–24. juunini. "Biwa järve 8 nägu" linastub festivalil 21. ja 22. juunil.

Slovakkia Art Film festival, mis toimub 21.–28. juunini, tähistab sel aastal oma 30. juubeliaastat ning esmakordselt on programmis rahvusvaheline Kesk- ja Ida-Euroopa filmide võistlusprogramm. Uue programmi eesmärk on toetada endise idabloki riikide filmitegijate uusi kinosuundi.

"Filmide valikul huvitasid mind eelkõige minevikku kaardistavad lood, seda enam, et praegu oleme tunnistajaks erinevatele poliitilistele suundumustele ja mängudele, kus žongleeritakse osavalt ja kohati ka manipuleerivalt ajaloo erinevate versioonidega," ütleb konkursi kuraator Viera Langerová, kes ka Raadi filmi festivalile välja valis.

"Biwa järve 8 nägu" on linateos, mis tõlgib vanad Jaapani armastuslood Peipsi-äärsete kalurite ja nende laste igatsuste ja ihade keelde. Filmi peategelaste hingeseisundit vaadatakse läbi kaheksa idamaise poeetilise motiivi: koju pöörduvad purjekad, ehapuna, esimene lumi, öine vihm, sügisene täiskuu, templikell, ootamatu tuuleiil, metshanede äralend. Film põhineb Saksa japanofiili Max Dauthendey 1911. aastal ilmunud samanimelisel raamatul, mis ilmus eesti keeles Loomingu Raamatukogus 2005. aastal ja sel aastal uustrükina.

Filmi režissöör ja stsenarist on Marko Raat. Filmi operaator on Sten-Johan Lill (E.S.C), kunstnik Kristina Lõuk, kostüümikunstnik Reet Aus, grimmikunstnik Liisi Põllumaa, monteerija Jaak Ollino Jn, helilooja Jakob Juhkam, helirežissöör Karri Niinivaara. Filmis kõlab Soome artisti Lyyti muusika.

Film esilinastus 31. jaanuaril Rotterdami rahvusvahelisel filmifestivalil (IFFR).