Toomas Luhats: Hagi Šeini käivitavaks jõuks oli sisemine suurus

Hagi Šein on Eesti telemaastikku nii palju mõjutanud, et elu või televisiooni ilma Hagita ei olegi olemas, ütles ERR-i juhatuse liiga Toomas Luhats.

Toomas Luhats ütles, et nad olid Hagi Šeiniga sõbrad. "Minu kokkupuude temaga sai alguse 1997. aastal, kui ma astusin Concordia ülikooli meediateaduskonda, mille dekaan oli Hagi Šein," selgitas ta ja tõi välja, et ta õppis BFM-i eelkäija esimeses lennus. "Hagi panustas sinna väga tugevalt nii ise õpetades kui ka hankides üle maailma kokku parimaid õppejõude, kes 1997. aastal tahtsid Eestisse tulla.

"Pärast ülikooli jäime Hagiga suhtlema nagu sõbrad," sõnas ta ja mainis, et kui keegi on olnud su dekaan ja see kursus on üsna pisike, siis inimesed kasvavad kokku. "Ma olen näiteks käinud Hagi suvekodus kuuripõrandat valamas, mis on tore mälestus, aga ma olen saanud ka Hagist saateid teha."

Luhats meenutas, et käis Hagi Šeinil viimati külas tänavu kevadel. "Ta oli siis juba oma diagnoosi saanud, aga ta rääkis siiski oma järgmistest plaanidest, mida ta tahab teha, muuhulgas ka akadeemilises vallest, sest just oli lõpetanud esimene mikrokraadi lend, kus ERR ja BFM koos õpetasid välja teleajakirjanikke ning Hagi oli ka selle eestvedaja."

"Kui on olemas üdini hea inimene, siis selline oligi Hagi. Ta elas sellise põhimõtte järgi, et kui sa saad kellelegi head teha, siis tee see hea parem ära," tõdes Toomas Luhats ja lisas, et Hagi Šeini suurus ja võimsus peituski teinekord vaikivas, aga siiski suures headuses. "See mees oli headuse poolel ning tema käivitavaks jõuks oli sisemine suurus, mis võimaldas olla alati üle päevapoliitilisest kemplusest, tujust või poosist. Minu arvates oli ta filosoof."

Luhatsi hinnangul on just Hagi Šein mõjutanud kõige enam Eesti telemaastikku. "Keegi teine ei ole sinna nii palju panustanud ja aidanud sedavõrd palju erinevaid inimesi, lisaks oli ta ka suur mõtestaja," sõnas ta ja rõhutas, et Hagi Šein oli see mees, tänu kellele kasvasid ja arenesid paljud väga kuulsad teletegijad.

"Ta on Eesti telemaastikku nii palju mõjutanud, et sellist asja nagu elu või televisioon ilma Hagita ei olegi olemas, sest me kõik oleme moel või teisel temast mõjutusi saanud. Ma arvan, et Hagi jääb ka sealt elüüsimuväljadelt meie järele vaatama," nentis Luhats.