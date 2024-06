Raul Rebane: Hagi Šein näitas suuna, teised teevad nüüd samme

Raul Rebane sõnas Hagi Šeina järelehüüdes, et raske on leida valdkonda, kus ühe inimese osakaal mingi valdkonna arengus oleks suurem kui Hagi Šeinil televisioonis.

Nii kaua, kui ETV elab, elab ka Hagi praktiline ja teoreetiline pärand. Ilma teda tsiteerimata, refereerimata, mäletamata ja arutlemata ei ole kaasajal ükski süvenev telediskussioon võimalik. See on erakordne roll. Raske on leida valdkonda, kus ühe inimese osakaal mingi valdkonna arengus oleks suurem kui Hagil televisioonis.

ETV oli 90ndatel, rasketel aegadel, mitu korda olukorras, kus tegevuse jätkamine ei olnud garanteeritud. Siis tulid paljude arvates leebe Hagi juhiomadused eriti hästi välja. Ta võitles, argumenteeris, kirjutas, veenis, ja ära kaitses! Sel ajal sündis suuresti siiani toimiv avalik-õiguslik või rahvatelevisiooni ideoloogia. Oma seisukohtade kaitsmisel ei võidelnud ta detsibellidega, vaid tarkuse ja teooriaga.

Kõik televisioonid on täna täis ja iga päevaga tuleb juurde tema õpilasi BFM-ist. See on samuti tema laps. Hagi näitas suuna, teised teevad nüüd samme ja väga edukalt. BFM on nüüd juba suur nähtus.

Televisiooniteooria – Hagi. Ajalugu – Hagi. Eesti filmi andmebaas – Hagi. Järelkasv – Hagi. Filmitegija – Hagi. Saatejuht – Hagi. Ühiskonnategelane – Hagi.

ETV jäi orvuks.