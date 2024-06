Suri telelegend Hagi Šein

Hagi Šein lõpetas 1963. aastal Tallinna 21. keskkooli ning 1973. aastal Tartu Riikliku Ülikooli ajaloo ja sotsioloogia erialal. Seejärel oli ta teleajakirjanduse ja telesotsioloogia alal Moskva Riikliku Ülikooli ajakirjandusosakonnas aspirantuuris. 2001. aastal sai ta Tartu Ülikoolis teadusmagistrikraadi ajakirjanduse alal. Aastatel 2001–2007 oli ta samas doktorantuuris teleajaloo ja meediapoliitika alal. Tema telemeediaalane kvalifikatsioon on võrdsustatud doktorikraadiga 2002. aastal, mil ta valiti Concordia Rahvusvahelise Ülikooli nõukogu poolt viieks aastaks telemeedia professoriks.

1967. aastal asus ta tööle Eesti Televisiooni, kus töötas "Aktuaalse kaamera" tootmisassistendina (1967–1968), filmimonteerijana (1968–1971) ning sotsioloogi, saatejuhi ja kommentaatorina (1971–1988). Ta juhtis muu hulgas saateid "Kodulinn", "Ajurünnak", "Prillitoos", "Mõtleme veel" ja "Nõukoda".

Aastatel 1990–1992 oli ta Eesti Televisiooni peadirektori asetäitja ja 1992–1997 Eesti Televisiooni peadirektor, 2000–2007 ringhäälingunõukogu liige, 2007–2012 rahvusringhäälingunõukogu liige, aastatel 2010–2012 Eesti Rahvusringhäälingu nõukogu esimees ning 2012. aastast ERR-i ühiskondliku nõukoja liige.

Hagi Šein on õpetanud televisiooni eriala Tartu Riiklikus Ülikoolis (1976–1986), aastatel 1997–2003 töötas ta Concordia Rahvusvahelise Ülikooli meediateaduskonna dekaanina, seejärel Audentese Ülikoolis (2003–2006) ja Tallinna Ülikooli Balti Filmi- ja Meediakoolis (õppedirektor ja direktori kohusetäitja aastatel 2006–2011). Aastatel 2011–2021 oli ta BFM-i meediaosakonna juhataja, audiovisuaalse meedia bakalaureuseastme ja televisiooni magistriastme õppekava kuraator.

Alates 2021. aasta sügisest oli Šein Tallinna Ülikooli Balti filmi, meedia, kunstide ja kommunikatsiooni instituudi telekultuuri külalisprofessor. Lisaks oli ta Eesti filmi andmebaasi peatoimetaja, teleteaduse ja teleajaloo andmebaasi Telekraat looja ja kuraator, Eesti Filmi Instituudi nõukogu esimees (kuni oktoobrini 2022) ning Tallinna Ülikooli nõukogu ja Eesti Rahvusarhiivi nõukogu liige.

Hagi Šein tegi stsenaristi ja režissöörina 12 dokumentaalfilmi, näiteks "Ratastoolitants" (1986), "Raudrohutee" (1985) ja "Lepatriinutalv" (1989). Lisaks on ta kirjutanud uurimusi Eesti televisiooni ajaloost.

Šein pälvis 2002. aastal Valgetähe IV klassi teenetemägi, 2006. aastal Riigivapi III klassi teenetemärgi, 2014. aastal Eesti Kultuurkapitali audiovisuaalse kunsti sihtkapitali aastapreemia, 2015. aastal Tallinna Ülikooli teenetemärgi, 2021. aastal EFTA elutööpreemia ja 2022. aastal Rahvuskultuuri Fondi preemia panuse eest meedia- ja telekultuuri arengusse.

***

2020. aastal, mil ETV tähistas 65. sünnipäeva, tunnistas Šein, et televisioon on olnud kogu ta elu.

"Kui ma mõtlen minu ETV-le, siis ma pean tunnistama, et paraku on televisioon olnud kogu minu elu. Kas tasus ära? Tõenäoliselt tasus, sellepärast, et televisioon on ju ühiskonnas ja kultuuris üks oluline asi," rääkis Hagi Šein saates "Minu ETV".