Rahvusringhäälingu järelehüüe Hagi Šeinile: oleme sulle südamest tänulikud

Aastakümneid Hagi Šeini töökoduks olnud Eesti Televisiooni 65. sünnipäeva saates ütles telelegend: "Televisioon on olnud kogu minu elu. Kas tasus ära? Tõenäoliselt tasus, sellepärast, et televisioon on ju ühiskonnas ja kultuuris üks oluline asi. Ta on tähenduste looja ja kandja, pakub ideid ja elamusi, mis peaks oma rahvale korda minema."

Hagi Šein uskus televisiooni tähtsusesse. Selle veendumusega käivitas ta aina uusi telesaateid, juhtis ETV-d ja suunas üliõpilasi, kellest täna väga paljud tema loodut jätkavad ja edasi viivad.

Ta alustas teletööd tootmisassistendina 1967. aastal ja sealt edasi tulid juba lugematud saated, sarjad ja filmid. Kõige juures oli Hagile omane sügav pühendumus. Seesama pühendumus tõi Hagi Šeini esimese direktorina juhtima ETV-d nüüd juba vabas Eestis ja hiljem osalema pikki aastaid avalik-õigusliku rahvusringhäälingu nõukogu töös.

Õpetaja ja õppejõuna on ta telepisiku süstinud ka oma tudengitesse. "Nii kaua kui rahval on vaja koosolemise kohta, jääb televisioon alles," on Hagi veendumusega öelnud.

Tulevikku uskudes pühendus ta uskumatu põhjalikkusega ka mineviku talletamisse. Tema loodud teleteaduse ja teleajaloo andmebaas Telekraat räägib loo televisioonist Eestis, samuti lõi Hagi koos mõttekaaslastega Eesti filmi andmebaasi. Viimase 20 aasta arenguid võtavad omakorda kokku tema mahukad teleraamatud.

Hagi Šein oli algataja ja teerajaja, juht ja õpetaja. Ta elas televisioonile ja televisioon elas koos temaga. Oleme selle eest talle südamest tänulikud.

Eesti Rahvusringhääling