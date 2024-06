Edith Sepp: Hagi Šein jäi hingelt ja teolt alati nooreks

Edith Sepp tõi välja, et lisaks oma väga kirevale eluteele ja suurele kogemuste pagasile, oli Hagi Šein viimased eluaastad Eesti Filmi Instituudi nõukogu esimees – tagasihoidlik, kuid alati kindla käe ja õiglase arvamusega juht. "Ta ei rääkinud kunagi üleliia palju, aga kui rääkis, siis tal oli midagi öelda, oli selle läbi mõelnud ja rääkis väga täpselt, eriti huvitavad olid eravestlused suitsunurgas."

"Minu mälestustes jääb Hagi alati sügavalt ausa, ülimalt õiglase ja sooja inimesena, kes otsis alati ka kõige keerulisemates olukordades parimat lahendust," sõnas Sepp ja lisas, et Hagi erakordne võime erinevaid teemasid mõtestada ja tema sõnaosavus oli imetlusväärne. "Tema sõnastused kõlasid alati kui ainsad ja võimalikud."

"Kui kirjutasime esimest Eesti filmi arengukava, tuli preambula lõplik, detailitäpsusega sõnastus just temalt. Tal oli avar ja lai maailmatunnetus, mida ta filigraanselt protsessidesse kaasas, milles osales. Tema oli see, kes tõi valdkonda Eesti filmi seaduse teema. Eestis peaks olema oma filmiseadus nagu meil oli juba 1934. aastal, ja igasugune järjepidevuse taastamine oli tema jaoks oluline," selgitas Sepp ja lisas, et Hagi Šein oli julge asju välja ütlema. "Ta rõhutas alati, et Eesti filmi ja tegijaid tuleb hoida."

"See, mida Hagi tegi, luues Eesti Filmiandmebaasi, on väärt eraldi ausammast. See on erakordselt suur töö maailma mastaabis – panna kogu Eesti film ühte suurde andmebaasi nii, et iga otsingusõnaga saab sealt kätte just selle, mida otsid. Hagi alustas selle tööga siis, kui teised alles hoogu võtsid – ta oli teelooja ja oma ajast ees. Tema töö ja pühendumus, pidev innustumine uutest tehnoloogiatest ning põlevate silmadega rääkimine uuest programmeerimise programmist, oli väga inspireeriv," rõhutas ta.

Sepa hinnangul Hagi Šein jäi hingelt ja teolt alati nooreks ning omandas uut tehnoloogiat sama kiirelt kui temast põlvkondi nooremad inimesed. "Tema jaoks oli ülimalt oluline hoida filmi ja televisiooni koos, näiteks EFTA auhindade gala kaudu. Loodan südamest, et suudame tema südamesoovi elus hoida ja astuda tema jälgedes ühiselt, mitte eraldi. Oleme rahvana liiga väikesed, et omavahel kembelda."

"Mis siin salata, Hagi suitsetas palju, aga viimastel aastatel, kui kokku saime, oli ta alati elevil, sest püüdis kasvatada musklit. Arutasime sageli, kuidas keha ajas muutub ja kuidas me ise saame oma keha muuta. Ta oli alati positiivne ja tegi päeva alati värvilisemaks," mainis ta.

"Suur au oli teda tunda, hinges valitseb suur tühimik," kinnitas Sepp ja rõhutas, et üks suurimaid Eesti audiovisuaalkunsti üle mõtiskleja on läinud väljateenitud puhkusele.