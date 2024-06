Narva muuseumi kaheksa aastat kestnud renoveerimistööd said läbi

Mahukas renoveerimine maksis ligi kuus miljonit eurot. Neli aastat tagasi avas Narva muuseum renoveeritud konvendihoone koos püsiekspositsiooniga, nüüdseks on uue ilme saanud linnuse peahoov.

Teerajad on sillutatud graniitplaatidega, linnuse müürid on konserveeritud ja heas korras.

Narva muuseumi külastajad pääsevad muuseumisse nüüd ka jõepromenaadilt ning avatud on täiesti uus ekspositsioon.

"Poolbastion Kristervall on ainus Põhja-Euroopas säilinud Itaalia tüüpi poolbastion 16. sajandi lõpust ja mis ei olnud kättesaadav isegi muuseumi töötajatele. Nüüd on see konserveeritud, korrastatud, seal asub tagasihoidlik, aga väga lahe ekspositsioon ja see on avatud kõigile," rääkis Narva muuseumi direktor Maria Smorževskihh-Smirnova.