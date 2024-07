Ülo Pikkov: Eesti film saab järgmise kümne aasta jooksul Oscari

Eesti filmirežissöör Ülo Pikkov valiti Ameerika filmiakadeemia liikmeks. Pikkov usub, et saab Eesti filmide Oscari-kampaaniatele abiks olla ning on valmis oma mütsi ära sööma, kui järgmise kümne aasta jooksul Eesti film Oscarit ei võida.

Möödunud aastal asus Pikkov õpetama Rhode Islandi kunstikoolis. Nädala eest koju tagasi jõudnud Pikkov jäi aastaga rahule. "See oli kultuuri kogemine kõige laiemas mõttes. Reisisime väga palju mööda Ameerikat ja leidsime uusi sõpru," tõdes Pikkov.

Töö Rhode Islandi koolis on põhimõtteliselt lõpetatud, aga võimalik, et neti teel või väiksemas töötoa-vormis õpetab Pikkov järgmisel aastal koolis veel. "See sama kool kirjutas alla ka lepingu Eesti Kunstiakadeemiaga ja neil susiseb võib-olla midagi koos teha. Midagi suvekooli moodi," rääkis Pikkov, kes toob võib-olla tudengid hoopis Eestisse.

Möödunud Kolmapäeval avalikustas Ameerika filmiakadeemia 487 inimese nimed, kes valitakse sel aastal Ameerika filmiakadeemia liikmeks. Nende hulka kuulus ka Pikkov, kes hakkab kuuluma filmiakadeemia animatsiooni ja lühifilmi sektsiooni ning tema ülesannete hulka kuulub lisaks ka parima võõrfilmi Oscari valimine.

Protsess filmiakadeemia liikmeks saamiseks oli päris pikk. "Mind kutsuti, aga see tähendas seda, et tuli täita igasugused CV-d, filmograafiad, pead leidma ka soovitajad ja siis hääletatakse. Kutsutakse päris palju, aga kogu akadeemia hääletab uusi liikmeid," selgitas Pikkov "Vikerhommiku" stuudios.

Natukene tuli teha ka kampaaniat. "Kui sa oled seal, siis on seda lihtsam teha. Tuleb leida mõjuvõimsad toetajad ja pigem vaadataksegi, kellel on rohkem või tugevamaid toetajaid ja nende poolt ka hääletatakse," ütles Pikkov.

Pikkov usub, et saab Oscari-hooajal olla abiks Eesti filmidele kampaania tegemisel info ja akadeemia liikmete kontaktide jagamisega. "Samas on see akadeemia laias laastus nagu ametiühing. Maailma kõige suurem, rahvusvaheline, teoorias võiks võrrelda Eesti-keskse Eesti kinoliiduga. Tegeleb päris palju ka festivalidega, nende atesteerimisega erinevatesse kategooriatesse, ka filmiharidusega, mis mind väga huvitab ja registreerisin ennast ka paari töörühmaga," selgitas Pikkov.

Eesti Kunstiakadeemia animatsiooni õppejõuna on Pikkovi jaoks huvitav olla kursis erinevate trendide ja stiilidega. "Praegu käib näiteks ka tudengifilmi Oscari valimine, milles ma samuti osalen," lisas Pikkov.

Üheks teemaks on ka nn rohepööre. "Tegelikult on filmi tegemine väga saastav. Ehitatakse suur linn, seal on võib-olla tuhandeid inimesi, kes joovad ühekordsest topsist kohvi ja siis see linn lammutatakse maha ja saadetakse prügimäele, kui see üles filmitud saab. Mõeldakse ka sellele, et kas filmidele tuleks panna märge, et kas ta on roheliselt toodetud ja millised need kriteeriumid oleksid," rääkis režissöör.

Viimasel paaril aastal Ameerika filmiakadeemiasse eestlastest liikmeid kutsutud ei ole, 2020. aastal sai kutse akadeemiasse ka monteerija Tambet Tasuja.

Filmiakadeemias on kokku üle 10 000 liikme, aga kõik nad kuuluvad erinevatesse väiksematesse sektsioonidesse. Pikkoviga koos kuulub animatsiooni ja lühifilmi sektsiooni, kus inimesi on palju vähem. Näiteks lühifilmi Oscari võitjat valib umbes paarsada inimest, kellest kõik ei vali. "Kui seal on umbes 300 liiget, siis eelvalikusse võib pääseda isegi 30 või 40 häälega," sõnas Pikkov.

Pikkov on veendunud, et lähiaastatel mõni Eesti lühi- või animafilm Oscari võidab. "Eesti lühi- ja eelkõige animafilmid lähenevad kuldmehikesele kogu aeg nagu paha viirus. Eks ükskord see viirus Eesti filmi näol selle ka kätte peab saama. Ma olen nõus ära sööma oma mütsi, kui järgmise 10 aasta jooksul Eesti film või Eestis filmitegemist õppinud režissöör Oscarit ei saa," oli Pikkov veendunud.

Ka Pikkovil endal on mitmed asjad pooleli. "Nagu igal filmitegijal on ka minu laud sassis. Ma toodan kahte dokumentaalfilmi ja siis on mõned animatsioonid, mis on algstaadiumis. Suht hiljuti valmis mul lühifilm "Õmblusmasin", mida saab näha endiselt Metsiku Lõuna dokfilmi programmis," sõnas Pikkov.

Üks dokumentaalfilmidest, mida Pikkov toodab, räägib Eesti kõige tuntumast klounipaarist Piip ja Tuut. Filmi režissöör on Pikkovi abikaasa Heilika Pikkov. "See peaks nüüd aasta lõpus valmis saama ja järgmise aasta kevadel esilinastuma. Teine film on Eesti odaviskajast Magnus Kirdist, kelle kohta tuli eile uudis, et ta on isaks saamas. Võtsin juba režissöör Steiv Silmaga ühendust, et tuleb kaamerate akud ära laadida ja valmis olla. See oleks ilus, millega film lõpetada. Meil olid küll teised plaanid, aga dokfilme tehes on sellised ootamatused osa protsessist," sõnas Pikkov.