Station Narva esinejate hulka lisandus Briti grime-artist Flowdan

Flowdan esineb festivalil Narva Muuseumi Põhjaõuel laupäeva, 7. septembri südaööl. Varem väljakuulutatud Massive Attacki liige Daddy G ja DJ Queen Bee pidid oma Narva esinemise tühistama Massive Attacki tihenenud tuurigraafiku tõttu.

Ida-Londonist pärit MC ja produtsent Flowdan, kodanikunimega Marc Veira, on moodsa elektroonilise muusika üks silmapaistvamaid tegijaid ning esimene Briti räppar, kes võitnud Grammy auhinna. Tema iseloomulik flow ja produktsioon võlub ragga', dubstep'i, grime'i ja dancehall'i puutepunktidest tumedaid bassipõrkeist tulvil tantsusaalide hümne.

Veira oli grime'i grupi Roll Deep asutajaliige, kelle esimene sooloalbum "Original Dan" ilmus 2009. aastal.

Tihedat koostööd on ta teinud teiste seas bassimuusika suunanäitajast produtsendiga The Bug. Plahvatuslik edu saabus Flowdanile mullu koos Skrillexi ja Fred againiga tehtud looga "Rumble". Järgnesid kuldplaatide staatuses koostööd Chase & Statuse, Sammy Virji ja Effyga ning tänavu pärjati Flowdani Grammy auhinnaga.

6. ja 7. septembril Narva Muuseumis toimuvas programmis astuvad üles ka orkestraalse rocki suurnimi Spiritualized, Ukrainat Eurovisioonil esindanud elektrofolgi grupp Go_A, nüüdismuusika staar Belle Chen, fantaasiapopi artist Kate NV, Puuluup, Noep, Maria Kallastu, Sven Grünbergi teoseid esitav Eesti Elektroonilise Muusika Seltsi Ansambel, Singer Vinger ning DJ-d Työmik Bassofsky ja Itsmebruh. Festivalikülalistele on kuni öötundideni avatud ka muuseumi siseruumid ja näitused.

Festivali esinejate nimestik täieneb järgmisel nädalal, mil avalikustatakse ka kultuuriklubi Ro-Ro muusikaprogramm.