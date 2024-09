Narvas algas muusika- ja linnafestival Station Narva

Seitsmendat aastat toimuva festivali ideeks on pakkuda Narva elanikele toredaid muusikaelamusi ning koguda piirilinna publikut Eesti eri paigust. Festivali toimumiskohtadeks on olnud Kreenholm ja Vaba Lava. Seekord on muusikute päralt muistne ordulinnus.

"Nagu heas rosoljes ikka, jagub tõesti kõike. Kokku tuleb selline päris ahvatleva värviga komplekt," sõnas festivali programmikuraator Ingrid Kohtla. "Täna on meil kavas üks maailma popmuusika suurkujusid, Briti kosmoseroki ja psühhedeelse roki bänd Spiritualized," tutvustas ta. "Homme keeratakse meelelahutusvinti juurde. Inglismaalt tuleb Grammy-võitjast räppar Flowdan, tal on päris mitu ülemaailmset hitti ette näidata. Homme on väga üldistavalt öeldes tantsulisem muusikaprogramm."

Tasuta linnalavadel esinevad seekord Alika ja Noep, lisaks pakutakse festivalikülastajatele rohkelt Narvat tutvustavaid tegevusi. Kohalikud soovitavad Veneetsias ära käia.

Mulle helistasid Tallinnast tuttavad ja küsisid, kuidas sinna saab, mis need tuurid on. Nii et ma arvan, et see Narva Veneetsia on üks nendest kohtadest, mis kindlasti tuleb vaadata," sõnas linnalavade kuraator Jevgeni Timoštšjuk.

Eelmisel aastal külastas Station Narvat ligi 4000 inimest, neist pooled Ida-Virumaa elanikud.