Andrus Kivirähk: lühikest lugu on sama raske kirjutada kui romaani

Kivirähk selgitas, et "Kampsun ja päike" koosneb 30 varem ajakirjas Täheke ilmunud loost. "Usinad lapsed on neid juba Tähekesest lugenud, aga see ajakirja jutt kaob ära, visatakse koos makulatuuriga ära, aga raamat jääb sajanditeks," ütles ta ja tõi välja, et selle poolest sarnaneb värske teos ka juba varem ilmunud teostele nagu "Kaka ja kevadele" ning "Tont ja Facebookile".

Ühe raamatu jagu lugusid tuleb tema sõnul kokku umbes viie aastaga. "Kui arvestada, et aastas ilmub 11 Tähekese numbrit ja kui ma igasse numbrisse kirjutaks, siis läheks umbes kolm aastat, aga ma päris igasse Tähekesse ei kirjuta."

"Ega need lood nii kergelt ei tule, sest lühikest lugu on mingis mõttes sama raske kirjutada kui romaani, algimpulss on ikka üks ja sama, romaanis lihtsalt selle algidee venitad pikaks," nentis ta ja kinnitas, et midagi tal varuks kirjutatud ei ole. "Kui midagi valmis saan, siis annan kohe Tähekesele üle."

Värske kogumik on valminud taas koos illustraator Heiki Ernitsaga, kellele Kivirähk midagi enam seletama ei pea. "Tema illustratsioonid on alati väga ilusad, mulle meeldib neid pilte ise ka väga vaadata."

"Kampsuni ja päikese" lood on tema enda sõnul parimas mõttes "vanad head". "Need, kes minu jutte varem lugenud on, saavad uue doosi ja ma arvan, et lapsed oleksidki väga ehmunud-jahmunud, kui need lood varasematest väga erineksid," sõnas ta ja kinnitas, on nii naljakamaid kui tõsisemaid lugusid. "Ja tegelased on toredad."

Seda, millal mõni täiskasvanutele mõeldud teos poelettidele jõuab, Kivirähk veel öelda ei tahtnud. "Las suuremad ootavad veel, nad kannatavad rohkem oodata, see nagu kempsus, et lastel tuleb pissihäda kiiremini peale, suuremad jaksavad kauem oodata."