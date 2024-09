Marko Raat: usun, et "Biwa järve 8 nägu" töötab üsna universaalselt

Raat ütles, et nüüd tuleb ilmselt hakata varsti Ameerikas kampaaniat tegema. "Seda enam, et Ameerika, kes hakkab seda vaatama, nende esmatasandi arusaam kinost on midagi muud, aga samas nad hoiavad seda ust ise lahti ja tahavad selliseid asju näha, selleks on üldse võõrkeelse Oscari valik Ameerika filmiakadeemias üldse olemas," tõdes ta.

Tema arvates töötab "Biwa järve 8 nägu" üsna universaalselt ja rahvusvaheline publik saab filmist samamoodi aru. "Neile, kellele see võiks korda korda minna ja kes laseb ennast sellest filmist kanda, jõuab see samamoodi ka festivalidel kohale," ütles ta ja mainis, et kultuuripõhist arusaamatuse tõrget pole seni festivalidel olnud.

"Filmi on näidatud valdavalt Euroopas ja ta püstitab igal pool sama põhiprobleemi, et me tahaks hirmsasti ära ratsionaliseerida seda filmi kümne minutiga, et mis nüüd juhtuma hakkab, aga selleks, et see blokk maha võtta, võtab universaalselt umbes 10 minutit aega," kinnitas ta ja rõhutas, et kui sa selle luku maha saad, siis võib "Biwa järve 8 nägu" kanda sind kohtadesse, kuhu sa muidu ei jõuaks.

"Sellist filmi on väga raske laiemalt kõnetama saada, aga see ongi see, mida ma pean kunsti juures oluliseks, et ta tuleb ei tea kust ja läheb ei tea kuhu," mainis ta.

Hetkel tegeleb Marko Raat ühe pikemaajalise dokfilmiga ja teeb eeltööd ka uueks mängufilmiks. "See on natukene teistmoodi, proovin üht algmaterjali koos noortega koos punuda, täiesti teistmoodi protsess."

Ülo Pikkov: "Biwa järve 8 nägu" meenutab veidi Bong Joon-ho "Parasiiti"

Žüriisse, kes valisid "Biwa järve 8 näo" võõrkeelse filmi Oscari kandidaadiks, kuulus ka filmitegija ja õppejõud Ülo Pikkov, kelle sõnul sobib film Ameerikasse mitmel eri põhjusel. "Esiteks on see väga suure ambitsiooniga ja kunstniliselt väga huvitav film, mulle endale aga meeldib see väga ka orientalistlik pool, mis tõenäoliselt ja loodetavasti tekitab huvi ka orientalistliku taustaga žüriiliikmete hulgas."

"Mulle meeldib selle filmi juures ka see, et see segab nii erinevaid žanre, seal on põnevikku, melodraamat ja komöödiat ning nii kummaline ka see ei ole, siis ta meenutab teatavas mõtes Bong Joon-ho filmi "Parasiit", mis on samamoodi orientalistlku taustaga ning mis segab ka erinevaid žanre," ütles ta ja kinnitas, et "Parasiit" võitis parima võõrkeelse filmi Oscari. "Ma näen siin kindlasti võimalust."

Ülo Pikkov on ka ise Ameerika filmiakadeemia liige ning ka temal on võimalik "Biwa järve 8 näole" oma poolthääl anda. Ta kinnitas, et üks hääl on filmil seega kindlasti olemas. "Põhiline ongi see, et parima võõrkeelse filmi žürii on väga suur, see koosneb erinevatest alažüriidest," selgitas ta.